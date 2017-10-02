وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، قال المصدر الدبلوماسي متحفظاً على كشف هويته كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام باسم هذه المحادثات، إن "اللقاء بدأ منذ قليل، وهناك إرادة لإنجاحه".
ويحتضن جولة حوار وفدي فتح وحماس مقر جهاز المخابرات العامة المصرية في القاهرة لبحث ملف المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة.
ولم تعلن السلطات المصرية عن تفاصيل جلسة الحوار أو المدة التي ستستغرقها.
وفي الآونة الأخيرة، شهد ملف المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة؛ فبعد قرار حماس، حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر الماضي، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إرسال حكومته للقطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعلياً، الثلاثاء الماضي.
كما زار العديد من وزراء الحكومة، مقرات وزاراتهم في غزة، والتقوا العاملين فيها.
لكن الحكومة، أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس ضد حماس، عقب تشكيل الأخيرة للجنة الإدارية، إلى ما بعد مباحثات حركتي فتح وحماس، في القاهرة، التي بدأت اليوم.
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انطلاق جولة الحوار بين فتح وحماس في القاهرة
الأناضول - الشروق أونلاين
انطلقت جولة الحوار الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، وفق مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات.
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وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، قال المصدر الدبلوماسي متحفظاً على كشف هويته كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام باسم هذه المحادثات، إن "اللقاء بدأ منذ قليل، وهناك إرادة لإنجاحه".
ويحتضن جولة حوار وفدي فتح وحماس مقر جهاز المخابرات العامة المصرية في القاهرة لبحث ملف المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة.
ولم تعلن السلطات المصرية عن تفاصيل جلسة الحوار أو المدة التي ستستغرقها.
وفي الآونة الأخيرة، شهد ملف المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة؛ فبعد قرار حماس، حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر الماضي، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إرسال حكومته للقطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعلياً، الثلاثاء الماضي.
كما زار العديد من وزراء الحكومة، مقرات وزاراتهم في غزة، والتقوا العاملين فيها.
لكن الحكومة، أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس ضد حماس، عقب تشكيل الأخيرة للجنة الإدارية، إلى ما بعد مباحثات حركتي فتح وحماس، في القاهرة، التي بدأت اليوم.