مقتل 18 حوثياً في معارك قرب الحدود السعودية

أ ف ب - الشروق أونلاين

قتل 18 من المتمردين الحوثيين في مواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وحليفتها السعودية عند الحدود بين المملكة واليمن، حسب ما أفادت، الثلاثاء، مصادر في قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأوضحت المصادر العسكرية لوكالة فرانس برس، أن المنطقة الحدودية شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية معارك عنيفة وصلت إلى ميناء ميدي الواقع على البحر الأحمر على بعد نحو خمسة كلم من الحدود الجنوبية السعودية.

وتركزت غالبية المعارك في المنطقة الحدودية الواقعة بين الحثيرة القريبة من ميدي، إلى الربوعة في السعودية على بعد نحو 150 كلم من الميناء اليمني.

وحسب مسؤول عسكري، فإن القوات السعودية "استعادت مواقع في قرى سعودية على الشريط الحدودي كانت تحت سيطرة الحوثيين منذ أكثر من عام" خلال هذه المعارك.

وذكرت المصادر العسكرية، أن المتمردين الحوثيين الذين لقوا مصرعهم في الساعات الماضية وعددهم 18، قتلوا في قصف لمروحيات وفي المعارك المباشرة بين الطرفين. كما أشارت إلى أن أربعة قياديين في صفوف المتمردين قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في مواجهات وقعت في المنطقة ذاتها.

ولم يجب مسؤولون سعوديون على أسئلة فرانس برس حيال المعارك الحدودية.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

وخلف النزاع اليمني نحو 8500 قتيل و49 ألف جريح وتسبب في أزمة إنسانية حادة، حسب منظمة الصحة العالمية.

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال خبراء دوليين للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في اليمن. والأسبوع الماضي أدرجت الأمم المتحدة التحالف العربي على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال.