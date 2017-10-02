أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن سلطات بلاده فصلت الآلاف من الأئمة من العمل في المساجد "بعد ثبوت نشرهم التطرف"، حسب ما ذكر موقع "عربي 21" الثلاثاء.
وقال الجبير في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لن نسمح بنشر أيديولوجية الكراهية. ولا تمويل ذلك النوع من الفكر"، كما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأضاف الجبير: "مقاربتنا لتلك المشكلة صارمة جداً: أن نقوم بتحديث نظامنا التعليمي لنضمن استبعاد أي إمكان لإساءة تفسير النصوص".
من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية السعودي قطر بـ"تمويل الإرهاب، في مسعى للتدخل بشؤون الدول الأخرى".
يشار إلى أن السعودية شنت مؤخراً حملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات، بينهم شخصيات بارزة ودعاة، منهم: الداعية سلمان العودة، والداعية عوض القرني، ومدير قناة "فور شباب" علي العمري، والشيخ إبراهيم الحارثي أحد أبرز الخطباء في مدينة جدة، والشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري، والباحث الإسلامي المثير للجدل حسن فرحان المالكي، والداعية غرم البيشي.
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بعد اعتقال عشرات الدعاة
السعودية تفصل آلاف الأئمة
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن سلطات بلاده فصلت الآلاف من الأئمة من العمل في المساجد "بعد ثبوت نشرهم التطرف"، حسب ما ذكر موقع "عربي 21" الثلاثاء.
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وقال الجبير في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لن نسمح بنشر أيديولوجية الكراهية. ولا تمويل ذلك النوع من الفكر"، كما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأضاف الجبير: "مقاربتنا لتلك المشكلة صارمة جداً: أن نقوم بتحديث نظامنا التعليمي لنضمن استبعاد أي إمكان لإساءة تفسير النصوص".
من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية السعودي قطر بـ"تمويل الإرهاب، في مسعى للتدخل بشؤون الدول الأخرى".
يشار إلى أن السعودية شنت مؤخراً حملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات، بينهم شخصيات بارزة ودعاة، منهم: الداعية سلمان العودة، والداعية عوض القرني، ومدير قناة "فور شباب" علي العمري، والشيخ إبراهيم الحارثي أحد أبرز الخطباء في مدينة جدة، والشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري، والباحث الإسلامي المثير للجدل حسن فرحان المالكي، والداعية غرم البيشي.