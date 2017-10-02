قال خفر السواحل التونسي، الثلاثاء، إنه أنقذ نحو 100 مهاجر تونسي من الغرق أثناء محاولتهم عبور البحر للوصول إلى أوروبا، فيما بدأت القوات البحرية التونسية والإيطالية تدريباً مشتركاً لضبط المهاجرين مع تحول تونس لمنصة رئيسية لتدفق المهاجرين على سواحل إيطاليا.
ويأتي إنقاذ المهاجرين بعد يوم واحد من انتشال ثماني جثث وإنقاذ 38 شخصاً، إثر اصطدام مركب للبحرية التونسية بقارب مكتظ بالمهاجرين التونسيين قبالة سواحل قرقنة.
وتزايدت محاولات الإبحار من السواحل التونسية بعدما شددت جماعة مسلحة الرقابة على السواحل الليبية، مما أدى إلى انخفاض مفاجئ في محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من السواحل الليبية طوال الشهرين الماضيين.
وقال خفر السواحل التونسي، إنه أنقذ المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل قرقنة، بينما كان قاربهم يغرق، مضيفاً أن امرأة وثلاثة أطفال كانوا من بين المهاجرين.
ووصلت الفرقاطة ألبينو التابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء حلق الوادي، الاثنين، للمشاركة في تدريب مشترك مع جيش البحر التونسي يستمر حتى 13 أكتوبر، لضبط المهاجرين وإجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر.
وحظي الانتقال الديمقراطي في تونس بإشادة واسعة ولكن كل الحكومات المتعاقبة بعد انتفاضة 2011 فشلت في تحقيق انتعاش اقتصادي وتوفير فرص لمئات الآلاف من الشبان العاطلين، مما يدفع بعضهم إلى الهجرة غير الشرعية لأوروبا بحثاً عن عمل.
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تونس تنقذ 100 مهاجر من الغرق
رويترز - الشروق أونلاين
قال خفر السواحل التونسي، الثلاثاء، إنه أنقذ نحو 100 مهاجر تونسي من الغرق أثناء محاولتهم عبور البحر للوصول إلى أوروبا، فيما بدأت القوات البحرية التونسية والإيطالية تدريباً مشتركاً لضبط المهاجرين مع تحول تونس لمنصة رئيسية لتدفق المهاجرين على سواحل إيطاليا.
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ويأتي إنقاذ المهاجرين بعد يوم واحد من انتشال ثماني جثث وإنقاذ 38 شخصاً، إثر اصطدام مركب للبحرية التونسية بقارب مكتظ بالمهاجرين التونسيين قبالة سواحل قرقنة.
وتزايدت محاولات الإبحار من السواحل التونسية بعدما شددت جماعة مسلحة الرقابة على السواحل الليبية، مما أدى إلى انخفاض مفاجئ في محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من السواحل الليبية طوال الشهرين الماضيين.
وقال خفر السواحل التونسي، إنه أنقذ المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل قرقنة، بينما كان قاربهم يغرق، مضيفاً أن امرأة وثلاثة أطفال كانوا من بين المهاجرين.
ووصلت الفرقاطة ألبينو التابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء حلق الوادي، الاثنين، للمشاركة في تدريب مشترك مع جيش البحر التونسي يستمر حتى 13 أكتوبر، لضبط المهاجرين وإجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر.
وحظي الانتقال الديمقراطي في تونس بإشادة واسعة ولكن كل الحكومات المتعاقبة بعد انتفاضة 2011 فشلت في تحقيق انتعاش اقتصادي وتوفير فرص لمئات الآلاف من الشبان العاطلين، مما يدفع بعضهم إلى الهجرة غير الشرعية لأوروبا بحثاً عن عمل.