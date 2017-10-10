في ختام زيارته إلى الجزائر بوتفليقة يستقبل مدفيديف

استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف الذي يزور الجزائر لبحث التعاون الثنائي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية "جرى الاستقبال بحضور الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

ويعد مدفيديف أول مسؤول أجنبي يستقبله رئيس الجمهورية، منذ إلغاء زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى الجزائر شهر فيفري الماضي.

ومساء الإثنين وصل ميدفيديف إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين، توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين، كما تحادث مع نظيره الجزائري أحمد أويحي ورئيسي غرفتي البرلمان عبد القادر بن صالح والسعيد بوحجة.