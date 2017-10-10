أعلن رئيس كتالونيا، كارليس بوتشيمون، في جلسة للبرلمان المحلي، الثلاثاء، استقلال الإقليم عن إسبانيا، متحديا الحكومة المركزية في مدريد والقضاء الإسباني.
وكانت الحكومة الإسبانية وجهت تحذيرا شديد اللهجة للرئيس الكتالوني في وقت تحاول التعامل مع أسوأ أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ عقود.
وحث رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الثلاثاء، الرئيس الكتالوني على تجنب اتخاذ أي قرار قد يجعل "الحوار مستحيلا".
وكانت حكومة الإقليم، وعاصمته برشلونة، قد نظمت استفتاء الاستقلال، رغم معارضة مدريد التي حاولت تعطيل الحدث عبر أجهزة الشرطة والأمن.
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وكالات
أعلن رئيس كتالونيا، كارليس بوتشيمون، في جلسة للبرلمان المحلي، الثلاثاء، استقلال الإقليم عن إسبانيا، متحديا الحكومة المركزية في مدريد والقضاء الإسباني.
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وكانت الحكومة الإسبانية وجهت تحذيرا شديد اللهجة للرئيس الكتالوني في وقت تحاول التعامل مع أسوأ أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ عقود.
وحث رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الثلاثاء، الرئيس الكتالوني على تجنب اتخاذ أي قرار قد يجعل "الحوار مستحيلا".
وكانت حكومة الإقليم، وعاصمته برشلونة، قد نظمت استفتاء الاستقلال، رغم معارضة مدريد التي حاولت تعطيل الحدث عبر أجهزة الشرطة والأمن.