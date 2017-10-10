كشف وزير الداخلية وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، الثلاثاء، أكثر من 800 مهاجر سري وصلوا من الجزائر إلى جزيرة سردينيا في الجنوب منذ مطلع 2017 وهي أضعف نسبة مقارنة بدول جنوب المتوسط الأخرى.
وأكد مينيتي أمام لجنة برلمانية أنه من أصل نحو 107 آلاف مهاجر وصلوا هذه السنة إلى السواحل الإيطالية، فإن 92% منهم انطلقوا من ليبيا و1.7% من تركيا و1.3% من تونس و0.8% من الجزائر أي 856 "حراق" .
ولم يقدم الوزير تفاصيل أكثر حول هوية هؤلاء "الحراقة" وهل هم جزائريون أم بينهم مهاجرون من جنسيات أخرى.
وحسب ذات المسؤول، فإنه منذ السنة الماضية تضاعف عدد الوافدين في سفن من تونس نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أو غرب صقلية بمعدل ثلاث مرات، والوافدين من الجزائر إلى جزيرة سردينيا بمعدل الضعفين أما عدد المهاجرين الواصلين من تركيا نحو جنوب إيطاليا فقد ارتفع بنسبة 63%.
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وزير الداخلية الإيطالي يكشف
800 "حراق" جزائري وصولوا سردينا هذا العام
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
كشف وزير الداخلية وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، الثلاثاء، أكثر من 800 مهاجر سري وصلوا من الجزائر إلى جزيرة سردينيا في الجنوب منذ مطلع 2017 وهي أضعف نسبة مقارنة بدول جنوب المتوسط الأخرى.
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وأكد مينيتي أمام لجنة برلمانية أنه من أصل نحو 107 آلاف مهاجر وصلوا هذه السنة إلى السواحل الإيطالية، فإن 92% منهم انطلقوا من ليبيا و1.7% من تركيا و1.3% من تونس و0.8% من الجزائر أي 856 "حراق" .
ولم يقدم الوزير تفاصيل أكثر حول هوية هؤلاء "الحراقة" وهل هم جزائريون أم بينهم مهاجرون من جنسيات أخرى.
وحسب ذات المسؤول، فإنه منذ السنة الماضية تضاعف عدد الوافدين في سفن من تونس نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أو غرب صقلية بمعدل ثلاث مرات، والوافدين من الجزائر إلى جزيرة سردينيا بمعدل الضعفين أما عدد المهاجرين الواصلين من تركيا نحو جنوب إيطاليا فقد ارتفع بنسبة 63%.