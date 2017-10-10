العثور على جثة رضيع حديث الولادة بمقبرة في سكيكدة

عثر أعوان الحماية المدنية لدائرة عزابة، شرق ولاية سكيكدة، مساء الإثنين، على جثة جنين من جنس ذكر، غير واضح الملامح، وفي حالة متعفنة، ذو جمجمة مهمشة، عمره حوالي ثلاثة أشهر، عثر عليه مرميا بمقبرة مكحايلية، ببلدية السبت.

حيث تمت معاينته من طرف طبيب تابع لمستشفى محمد دندان بعزابة، والذي أكد حالة الوفاة، ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، وذلك بحضور الطبيب الشرعي والجهات الأمنية التي باشرت تحقيقاتها المعمقة بغرض التعرف على والدته. للإشارة فقد عثر مؤخرا على العديد من الجثث عبر شرق الولاية، منها جثة لجنين بحي ألف مسكن بعزابة، وببلدية السبت، وبدائرة بن عزوز وغيرها.