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بعد أن حققت مسلسلاتها التركية "المجزأرة" نجاحا لافتا
"الشروق TV" تدخل عالم دبلجة الرّسوم المتحركة باللهجة الجزائرية!
في إطار سعيها لإمتاع مشاهديها الكرام والاهتمام بجميع شرائح المجتمع الجزائري بما فيها فئة الأطفال، وبعد تميزها في دبلجة عدد من المسلسلات التركية المشهورة التي حققت نسب مشاهدة عالية ومتابعة منقطعة النظير من طرف الجزائريين، على غرار المسلسل البوليسي "وادي الذئاب" الجزء التاسع، الذي يعرض منذ شهر رمضان الفارط، وكذا مسلسل "إليف"، شرعت قناة "الشروق تي في" منذ أيام، في بث سلسلة الرسوم المتحركة الفرنسية "مغامرات دينو"،"les aventures de dino"، التي تم دبلجتها لأول مرة إلى العربية وباللهجة الجزائرية.
وتحكي "مغامرات دينو" التي تبث يوميا على "الشروق العامة"، قصة ديناصور صغير يعيش يومياته مع عائلته وأصدقائه "كيكا"، "ليب"، "كاكو"، التي تختلف حكاياتها من حلقة إلى أخرى، وهي موجهة للأطفال الصغار دون 12 سنة، في انتظار دبلجة "كرتونات" أخرى ذائعة الصيت في عالم "الإنيمي". وعرضت "مغامرات دينو" في بدايتها على القناة التليفزيونية العالمية الأمريكية، "نيكولديون جينيور"، المملوكة من قبل القسم MTV Networks التابع لفياكوم، بعد أن كانت تبث في شكل فترة الصباحية على "نيكلوديون" (Nickelodeon ) قبل غلقها في 2011، لتصبح القناتان تبثان بشكل حصري على شبكة OSN. والقناة موجودة في دول مختلفة، متضمنة Nick UK في المملكة المتحدة وNickelodeon Australia في أستراليا.
يشار إلى أن "الشروق تي في"، تبث للأطفال كذلك البرنامج الاسبوعي ـ التعليمي "مع عمو يزيد" الذي يقدمه الفنان الشاب يزيد كل ثلاثاء اعتبارا من الساعة الخامسة مساء، ويعاد بثه يوم السبت على العاشرة والنصف صباحا.
صويلح2017/10/10 على 22:111
مبادرة طيبة، لكن فقط يجب عدم استعمال الألفاظ الفرنسية في الدارجة، ويجب تعويضها بكلمات عربية وإن تعذر فبكلمات أمازيغية، أما الفرنسية، فلا وهكذا يتم تثمين الدارجة لتلعب دورها في إطار إثراء اللغات الوطنية الرسمية عندالطفل الجزائري، فقد سئمنا من سماع كلمات فرنسية مكسرة ومبهدلة، ولدينا في العربية والأمازيغية بدائل لهذه الألفاظ من شتى الأنواع، إلا ما كان مصطلحا تقنيا فلا مناص من ذلك إذا لم يوجد ما يقابله في العربية أو الأمازيغية.