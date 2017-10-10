أحبطت المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بتنس، فجر الثلاثاء، محاولة هجرة غير شرعية في عمليتين متفرقتين، بعد أن تم رصد قوارب الهجرة من طرف برج المراقبة بالجهة الغربية للولاية، العملية الأولى تم اكتشافها على بعد 20 ميلا شمال مغراوة لـ11 شبابا لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة منهم 2 قصر ينحدرون من ولايتي مستغانم والشلف.
أما إحباط العملية الثانية فكان في حدود الساعة الخامسة صباحا من طرف ذات المصالح أين ضُبط 8 شباب لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة ينحدرون كذلك من ولايتي مستغانم والشلف، بمجموع 19 شابا أين تم إسعافهم وإخضاعهم للفحوصات الطبية وإعداد ملفات جزائية من قبل الضبطية القضائية عقب إنزالهم بميناء تنس، ليتم بعدها إحالتهم على وكيل الجمهورية .
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إحباط محاولة هجرة سرية لـ19 شابا بسواحل الشلف
إ. جزار
أحبطت المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بتنس، فجر الثلاثاء، محاولة هجرة غير شرعية في عمليتين متفرقتين، بعد أن تم رصد قوارب الهجرة من طرف برج المراقبة بالجهة الغربية للولاية، العملية الأولى تم اكتشافها على بعد 20 ميلا شمال مغراوة لـ11 شبابا لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة منهم 2 قصر ينحدرون من ولايتي مستغانم والشلف.
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أما إحباط العملية الثانية فكان في حدود الساعة الخامسة صباحا من طرف ذات المصالح أين ضُبط 8 شباب لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة ينحدرون كذلك من ولايتي مستغانم والشلف، بمجموع 19 شابا أين تم إسعافهم وإخضاعهم للفحوصات الطبية وإعداد ملفات جزائية من قبل الضبطية القضائية عقب إنزالهم بميناء تنس، ليتم بعدها إحالتهم على وكيل الجمهورية .