أوقفت مصالح أمن دائرة أقبو شابا قام بطعن ثلاثة أشخاص بواسطة سلاح أبيض "خنجر" مسببا لهم جروحا بليغة بعدة أماكن من أجسامهم، استلزمت نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى، ويتعلق الأمر بالمدعو "م. ف"، البالغ من العمر 28 سنة المنحدر من مدينة أقبو الذي لديه نزاع عقاري مع الضحايا بسبب قطعة ترابية، يريد الضحايا شراءها من والده إلا أن المعني رفض الأمر بشكل قاطع، ومع إلحاح الضحايا على شراء القطعة الترابية، قام المشتبه به بالترصد لهم لاحقا وطعنهم بواسطة سلاح أبيض من الصنف الخامس.
وعقب تلقي مصالح الشرطة معلومات من المستشفى حول استقباله ثلاثة أشخاص مصابين بطعنات في أنحاء متفرقة من أجسامهم، قامت بالتنقل مباشرة إلى المستشفى للتحري عن حيثيات القضية وإرسال قوة إلى مكان وقوع الحادثة، حيث تم توقيف المشتبه فيه، بعد الحصول على مواصفاته من الضحايا، ليتم تحويله مباشرة إلى المصلحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد أنجز ملف جزائي في حق المشتبه به عن تهمة "محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد" وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو الذي أصدر في حقه أمرا بالإيداع.
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مسبوق يطعن ثلاثة أشخاص بخنجر في بجاية
توفيق بن يحيى
أوقفت مصالح أمن دائرة أقبو شابا قام بطعن ثلاثة أشخاص بواسطة سلاح أبيض "خنجر" مسببا لهم جروحا بليغة بعدة أماكن من أجسامهم، استلزمت نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى، ويتعلق الأمر بالمدعو "م. ف"، البالغ من العمر 28 سنة المنحدر من مدينة أقبو الذي لديه نزاع عقاري مع الضحايا بسبب قطعة ترابية، يريد الضحايا شراءها من والده إلا أن المعني رفض الأمر بشكل قاطع، ومع إلحاح الضحايا على شراء القطعة الترابية، قام المشتبه به بالترصد لهم لاحقا وطعنهم بواسطة سلاح أبيض من الصنف الخامس.
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وعقب تلقي مصالح الشرطة معلومات من المستشفى حول استقباله ثلاثة أشخاص مصابين بطعنات في أنحاء متفرقة من أجسامهم، قامت بالتنقل مباشرة إلى المستشفى للتحري عن حيثيات القضية وإرسال قوة إلى مكان وقوع الحادثة، حيث تم توقيف المشتبه فيه، بعد الحصول على مواصفاته من الضحايا، ليتم تحويله مباشرة إلى المصلحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد أنجز ملف جزائي في حق المشتبه به عن تهمة "محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد" وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو الذي أصدر في حقه أمرا بالإيداع.