عبر عددم المواطنين والمجاهدين من زوار منطقة الثنية في البيّض،عن شديد استياءهم وامتعاضهم إزاء عمليات التشويه والمسخ التي تتعرض لها جداريات الشهداء التي نقشت بها أسماء 360 شهيد من شهداء المنطقة بمختلف أعراشها بالنصب التذكاري المتواجد بمنطقة الثنية، نتيجة عجز الجهات المعنية وعلى رأسها مصالح بلدية البيض في إعادة ترميم وطلاء الجداريات الرخامية.
وطالب عدد من فعاليات المجتمع المدني في تصريحات لـ"الشروق"، المسؤول الأول عن الولاية التدخل العاجل لوضع حد لحالة الإهمال التي بدأت تطال الرموز الوطنية بالمنطقة.
يحدث ذلك في الوقت الذي رفض مسؤول سابق الكشف عن المبلغ الإجمالي الذي رصد في وقت سابق لإعادة ترميم 7 مقابر عبر كامل، تراب الولاية كمقبرة عين العراك، المحرة، سيدي سليمان، الشقيق، الغاسول، الكراكدة، توسمولين؛ وهو الأمر الذي يتناقض مع التعليمات الصارمة حول إلزامية إشهار كافة المناقصات وبكل شفافية.
من جهتهم رفض بعض من ممثلي الجمعيات المحلية التكريمات الشكلية المتمثلة في إطارات الصور التي دأب منظمو الاحتفالات الرسمية على تقديمها لفئة المجاهدين، مطالبين بتخصيص حصة ولو زهيدة من جوازات السفر للبقاع المقدسة لفئة المجاهدين المرضى والطاعنين في السن، ممّن لم يسعفهم الحظ على أداء فريضة الحج قبل وفاتهم وتكليف الأخصائي الاجتماعي لتفقد بعض الحالات التي تعاني في صمت.
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جداريات شهداء البيّض عرضة للإهمال والتخريب
محمد الأمين
عبر عددم المواطنين والمجاهدين من زوار منطقة الثنية في البيّض،عن شديد استياءهم وامتعاضهم إزاء عمليات التشويه والمسخ التي تتعرض لها جداريات الشهداء التي نقشت بها أسماء 360 شهيد من شهداء المنطقة بمختلف أعراشها بالنصب التذكاري المتواجد بمنطقة الثنية، نتيجة عجز الجهات المعنية وعلى رأسها مصالح بلدية البيض في إعادة ترميم وطلاء الجداريات الرخامية.
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وطالب عدد من فعاليات المجتمع المدني في تصريحات لـ"الشروق"، المسؤول الأول عن الولاية التدخل العاجل لوضع حد لحالة الإهمال التي بدأت تطال الرموز الوطنية بالمنطقة.
يحدث ذلك في الوقت الذي رفض مسؤول سابق الكشف عن المبلغ الإجمالي الذي رصد في وقت سابق لإعادة ترميم 7 مقابر عبر كامل، تراب الولاية كمقبرة عين العراك، المحرة، سيدي سليمان، الشقيق، الغاسول، الكراكدة، توسمولين؛ وهو الأمر الذي يتناقض مع التعليمات الصارمة حول إلزامية إشهار كافة المناقصات وبكل شفافية.
من جهتهم رفض بعض من ممثلي الجمعيات المحلية التكريمات الشكلية المتمثلة في إطارات الصور التي دأب منظمو الاحتفالات الرسمية على تقديمها لفئة المجاهدين، مطالبين بتخصيص حصة ولو زهيدة من جوازات السفر للبقاع المقدسة لفئة المجاهدين المرضى والطاعنين في السن، ممّن لم يسعفهم الحظ على أداء فريضة الحج قبل وفاتهم وتكليف الأخصائي الاجتماعي لتفقد بعض الحالات التي تعاني في صمت.