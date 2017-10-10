اشترى مبالغ باليورو بعد بيع المسروقات عصابة تحرض مراهقا على سرقة مجوهرات جدته بسكيكدة

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الثلاثاء، أمرا يقضي بموجبه بإيداع عصابة أشرار، مكونة من أربعة أفراد، أعمارهم تتراوح مابين23 و26 سنة، الحبس المؤقت، في انتظار محاكمة ثلاثة منهم بتهمة تحريض شخص لا يخضع للعقوبة على ارتكاب جنحة السرقة، والسرقة من داخل مسكن وإخفاء أشياء مسروقة، فيما أصدر في حق الطفل القاصر البالغ من العمر 17 سنة أمر بالوضع بالمركز المتخصص بالأحداث برمضان جمال.

وبدأت حيثيات القضية عندما تقدمت عجوز تبلغ من العمر 74 سنة من مصالح أمن ولاية سكيكدة قصد التبليغ ورفع شكوى بعد تعرضها لسرقة ببيتها العائلي ضد حفيدها من ابنتها الذي يبلغ من العمر 17 سنة والذي استهدف كمية كبيرة من المصوغات والمجوهرات الخاصة بها وبناتها الثلاث ومبلغ مالي معتبر إضافة إلى بعض الوثائق الإدارية الهامة، وفور تلقي ذات المصالح البلاغ سارع أفرادها إلى منزل الضحية رفقة عناصر تحقيق الشخصية وبعد المعاينة، تم ملاحظة وجود خلع في قفل درج الخزانة بغرفة نوم الضحية ليتم فتح تحقيق في القضية، أفضى إلى تحديد والد المشتبه فيه أمسية نفس اليوم مكان ابنه الذي كان متواجدا بمدينة عنابة حيث عثر بحوزته على مبلغ مالي من العملة الصعبة ليقوم بتسليمه لمصالح أمن الولاية التي استطاعت من خلال التحقيق إلى التوصل وتوقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و26 سنة.

وبينت مجريات التحقيق أن الطفل قام بعملية السرقة بعد تحريض وتخطيط من صديقه البالغ حيث استغل ثقة جدته فيه التي دخل منزلها وطلب منها أن يأخد قسطا من الراحة بغرفة نومها وفي غفلة من الجدة قام وخلع قفل الخزانة ليستحوذ على كل ما في الدرج من مجوهرات ومبالغ مالية وحتى وثائق إدارية أين وضعها في حقيبته الظهرية ويغادر بعدها المنزل بسرعة اين التقى بصديقه الذي كان بانتظاره ليغادرا مباشرة إلى مدينة قالمة أين عقدوا صفقة لبيع المسروقات مع شخصين آخرين بمبلغ قدره 150 مليون سنتيم، كما بينت التحقيقات أن الشخصين اللذين قاما بشراء المصوغات والمجوهرات قاموا بإذابتها حيث وصل وزنها الإجمالي لأكثر من النصف كيلو غرام من المعدن الأصفر وهذا بعد إزالة جميع الشوائب ليقوما ببيعه على شكل سبيكة في السوق السوداء، للإشارة فقد استطاعت الضبطية القضائية استرجاع 200 مليون سنتيم من عائدات المسروقات إضافة إلى 4 آلاف و800 اورو كانت بحوزة الحفيد.