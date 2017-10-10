في ظل توقف أشغال الترميم لفندق عمومي وزير السياحة يقف على عوائق قطاعه بالوادي

حذر وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، أثناء زيارة العمل التي قادته، الإثنين، لولاية الوادي، كل من المقاولة المكلفة بعصرنة وإعادة تهيئة فندق عمومي سوف، وكذا مكتب الدراسات من استمرار توقف الأشغال بالفندق منذ أكثر من عام.

كما أعطى الوزير خلال تفقده للفندق مهلة أسبوع لمكتب الدراسات، والمقاول لتسوية الوضعية وإعادة الانطلاق في العمل، وذلك بعد تبادل التهم بين الطرفين أمام أعين الوزير، الذي قدم لهما استدعاء شفوي للمثول أمامه بمقر الوزارة لإيجاد حل للمشكل القائم بينهما، ومن جهة أخرى طالب أحد نواب البرلمان عن ولاية الوادي، بفتح تحقيق في القضية، لمعرفة الأسباب الحقيقية لتأخر المشروع، فيما أفاد مكتب الدراسات، عن عدم مطابقة المشروع لدفتر الشروط، ليتدخل الوزير يطالب الطرفين، بالتوجه إلى الوزارة للفصل في القضية.

يجدر بالذكر أن وزير السياحة والصناعة التقليدية أشرف بالأمس، على افتتاح الملتقى الجهوي حول دور الاستثمار السياحي في الاقتصاد الوطني، بمشاركة 14 ولاية، وتحدث الوزير عن العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين في المجال السياحي، والتي يأتي في مقدمتها انعدام العقار والقروض البنكية، وعدم التزام المستثمرين بإتمام مشاريعهم، بالإضافة إلى عوائق أخرى، وقال بأن دوائر وزارته وكذا الحكومة، تعمل على رفعها من أجل دفع عجلة التنمية في مجال السياحة التي لا تمثل سوى 2 بالمائة من الدخل الوطني حسب ما أضاف الوزير الذي أعترف بالمشاكل التي تعيق تطور الصناعة التقليدية في الجزائر.