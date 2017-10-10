صدر خلال الصالون الدولي للكتاب "سيلا 2017" أوجاع العشرية السوداء في رواية "نسريني"

تصدر خلال الصالون الدولي للكتاب في طبعته الثانية والعشرين "سيلا" 2017 رواية "نسريني، بكسر الذاكرة وضم القلب" عن دار آفاق كوم للنشر والتوزيع، للكاتب الصحافي مصطفى بسطامي.

وتقع أحداث الرواية في زمنين مختلفين، الأول سنة 2007، حيث يلتقي الشابان يونس ونسرين، وتجمعهما علاقة حب، أما الزمن الثاني فهو ذاكرتيهما التي تعود بهما إلى العشرية السوداء، حيث أن الفتاة التي عانت كثيرا من ويلات الحرب وفقدت أخاها وجدت نفسها عاجزة على التخلص من شبح الماضي، فيُحاول يونس أن يُساعدها على النسيان وتجاوز الوجع والألم. ويعتمد المؤلف من خلال نص روايته على البنية السردية والوصف الدقيق للأمكنة والأشخاص، خاصة وأن الأحداث تقع في الجزائر العاصمة، وفي الأحياء الشعبية التي كان سُكانها يُواجهون جنون سنوات الدم والدمع.

الرواية التي تصدر في 240 صفحة ستكون حاضرة في رفوف الصالون الدولي للكتاب في طبعته 22، ويذكر أن المؤلف له إصدارين، الأول جاء بعنوان "شهود وشهداء، حقائق جديدة عن الثورة المجيدة"، وهو عبارة عن لقاءات مع 50 مجاهدا في الثورة التحريرية، والإصدار الثاني هو "جهاد الثوار في برج الكيفان وباب الزوار" الذي يحكي قصة الثورة في الضاحية الشرقية من العاصمة.

صحافي اشتغل في مختلف أقسام التحرير: التحقيقات، الوطني السياسي، الثقافي وغيرها، واشتغل في العديد من الجرائد، على غرار "أخبار اليوم"، "المشوار الأسبوعي"، "الشروق العربي"، وهو يشتغل منذ سنة 2014 كصحافي محرر بجريدة "الخبر".

وينتظر أن يفتتح الصالون الدولي للكتاب يوم 25 أكتوبر الجاري، على أن يكون مفتوحا للزوار بداية من 26 اكتوبر ويستمر إلى غاية 5 نوفمبر 2017، ويضم عناوين مؤلفات لدور نشر محلية وأخرى عالمية.