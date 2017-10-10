الأمم المتحدة: الحملة العسكرية في بورما كانت بهدف طرد الروهينغا

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن حملة القمع "المنهجية" ضد الروهينغا كانت بهدف طرد هذه الأقلية المسلمة بشكل نهائي من ولاية راخين في غرب بورما (ميانمار).

وجاء في تحقيق للأمم المتحدة بعد لقاء عشرات اللاجئين الذين فروا إلى بنغلادش المجاورة منذ 25 أوت، أن "الهجمات الوحشية ضد الروهينغا في القسم الشمالي من ولاية راخين كانت على قدر من التنظيم والتنسيق والمنهجية وبنية لا تقتصر على حمل السكان على الرحيل عن بورما بل أيضاً على منعهم من العودة".

وقام فريق من المحققين بلقاء عشرات اللاجئين الذين فروا إلى بنغلادش المجاورة بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينغا على قوات الأمن البورمية في ولاية راخين وأدت إلى حملة القمع التي نفذها الجيش.

وفر نحو نصف مليون من الروهينغا منذ أواخر أوت حسب الأمم المتحدة أي نصف هذه المجموعة المسلمة المحرومة من الجنسية والمقيمة في بورما منذ عقود.

وكشف التحقيق أن الموجة الأخيرة "للتطهير العسكري" في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد بدأت قبل 25 أوت وربما في مطلع ذلك الشهر ما يتناقض مع تأكيدات السلطات البورمية بأن حملة القمع كانت رداً على أعمال العنف.