طالب حاملو الماجستير في الحقوق ضمن النظام القديم الخاص بشهادة الكفاءة في الحقوق من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار إصدار تعليمة واضحة لتمكينهم من التسجيل في الدكتوراه، بعدما حرموا من التسجيل من قبل إدارة كلية الحقوق "سعيد حمدين" بحجة عدم حصولهم على شهادة البكالوريا.
واعتبر المعنيون في حديثهم للشروق قرار منعهم من التسجيل في الدكتوراه مجحف في حقهم، خاصة أنهم أساتذة يدرسون طلبة الحقوق ويشرفون على تأطير خريجي الماستر، مثلهم مثل زملائهم، هذا بعدما وظفوا على أساس الشهادة باعتبارهم من حملة الماجستير، كما أن عددا كبيرا من زملائهم تمكنوا من التسجيل في الدكتوراة، وحصلوا حتى على التسجيل السادس والسابع، في حين أنهم ينتظرون فرصة للتسجيل ومواصلة الدراسات العليا، في مقابل تعنت الإدارة وعدم اعترافها بهم ولا بتعلميات الوزير حجار، والذي صرح في عدة مناسبات بأن كل حملة الماجستير معنيون في التسجيل بالدكتوراة، ومعفيون حتى من اجتياز المسابقة المعمول بها في نظام " أل أم دي" إلى أن تنتهي الآجال الممنوحة لهؤلاء تدريجيا.
ويطالب الطلبة المعنيون وزير التعليم العالي التدخل لتمكينهم من مواصلة الدراسات العليا في طور الدكتوراه بعد حصولهم على شهادة الماجستير بشكل عادي وقانوني، حيث يواجه المعنيون عراقيل مع المجلس العلمي لكلية الحقوق بجامعة الجزائر1، والذي يرفض منذ سنوات تنفيذ المراسلة التي أصدرتها نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والرامية إلى حل مشكل الطلبة الذين تقدموا بملف التسجيل للدكتوراة الحاملين للكفاءة، حيث أوكلت ذات المديرية المهمة للمجلس العلمي ليقترح ما يراه مناسبا بشرط توفر كافة الشروط والوثائق المعروفة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من إطارات الدولة وحتى الأساتذة الجامعيون وبعض الوزراء كانوا من الطلبة الحاصلين على شهادة الكفاءة في الحقوق والتي كانت تعادل عند استحداثها بمرسوم رئاسي في سنة 1976 شهادة البكالوريا، حيث أن المعمول به آنذاك في الشعب الأدبية هو مواصلة الدراسة في الليسانس بعد الحصول على شهادة الكفاءة والتي كانت معتمدة في كلية الحقوق بشكل معروف، وطبقا للمرسوم الصادر بـ17 مارس 1987 فقد سمحت المادة 3 منه من تدرج الطلبة الحاصلين على الكفاءة في الحقوق في الماجستير والدكتوراه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1لا بيع.. لا تأمين ولا بطاقات رمادية دون دفع الغرامات المرورية
2نكاز.. معارض "سبيسيفيك" (إنفوغرافيك)
3انسحاب وزير المالية يغضب "السيناتورات"!
4بوتفليقة يستقبل مدفيديف
5البيروقراطية تخنق سوناطراك والفضائح أرعبت الموظفين والإطارات
Français English
الرأي
قادة بن عمار
ليس دفاعا عن خليدة تومي!
حبيب راشدين
المنازلة التي لن يخسرها الإسلام
جمال لعلامي
وباء الأميار!
قادة بن عمار
مرحلة "الزطشنة"!
سليم قلالة
بلا توتُّر
جمال لعلامي
عيب وعار علينا!
رشيد ولد بوسيافة
من يعوّض من؟!
قادة بن عمار
وأخيرا أطلقوا سراح "المنارة" !
التهامي مجوري
الإبداع وأركانه
صالح عوض
تجويف الرسالات
الفيديو
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
كلية سعيد حمدين رفضت تسجيلهم بسبب البكالوريا
حاملو ماجستير الحقوق يطالبون حجار بتمكينهم من التسجيل في الدكتوراه
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
طالب حاملو الماجستير في الحقوق ضمن النظام القديم الخاص بشهادة الكفاءة في الحقوق من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار إصدار تعليمة واضحة لتمكينهم من التسجيل في الدكتوراه، بعدما حرموا من التسجيل من قبل إدارة كلية الحقوق "سعيد حمدين" بحجة عدم حصولهم على شهادة البكالوريا.
تغطيات ذات صلة
الحكومة ملزمة بإخطار مجلس الدولة عند التشريع بالأوامر
حاملو ماجستير الحقوق يطالبون حجار بتمكينهم من التسجيل في الدكتوراه
الجزائر تبذر 600 ألف طن من الورق سنويا
عرض القوانين الجديدة للأحزاب والجمعيات على البرلمان سنة 2018
800 "حراق" جزائري وصولوا سردينا هذا العام
واعتبر المعنيون في حديثهم للشروق قرار منعهم من التسجيل في الدكتوراه مجحف في حقهم، خاصة أنهم أساتذة يدرسون طلبة الحقوق ويشرفون على تأطير خريجي الماستر، مثلهم مثل زملائهم، هذا بعدما وظفوا على أساس الشهادة باعتبارهم من حملة الماجستير، كما أن عددا كبيرا من زملائهم تمكنوا من التسجيل في الدكتوراة، وحصلوا حتى على التسجيل السادس والسابع، في حين أنهم ينتظرون فرصة للتسجيل ومواصلة الدراسات العليا، في مقابل تعنت الإدارة وعدم اعترافها بهم ولا بتعلميات الوزير حجار، والذي صرح في عدة مناسبات بأن كل حملة الماجستير معنيون في التسجيل بالدكتوراة، ومعفيون حتى من اجتياز المسابقة المعمول بها في نظام " أل أم دي" إلى أن تنتهي الآجال الممنوحة لهؤلاء تدريجيا.
ويطالب الطلبة المعنيون وزير التعليم العالي التدخل لتمكينهم من مواصلة الدراسات العليا في طور الدكتوراه بعد حصولهم على شهادة الماجستير بشكل عادي وقانوني، حيث يواجه المعنيون عراقيل مع المجلس العلمي لكلية الحقوق بجامعة الجزائر1، والذي يرفض منذ سنوات تنفيذ المراسلة التي أصدرتها نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والرامية إلى حل مشكل الطلبة الذين تقدموا بملف التسجيل للدكتوراة الحاملين للكفاءة، حيث أوكلت ذات المديرية المهمة للمجلس العلمي ليقترح ما يراه مناسبا بشرط توفر كافة الشروط والوثائق المعروفة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من إطارات الدولة وحتى الأساتذة الجامعيون وبعض الوزراء كانوا من الطلبة الحاصلين على شهادة الكفاءة في الحقوق والتي كانت تعادل عند استحداثها بمرسوم رئاسي في سنة 1976 شهادة البكالوريا، حيث أن المعمول به آنذاك في الشعب الأدبية هو مواصلة الدراسة في الليسانس بعد الحصول على شهادة الكفاءة والتي كانت معتمدة في كلية الحقوق بشكل معروف، وطبقا للمرسوم الصادر بـ17 مارس 1987 فقد سمحت المادة 3 منه من تدرج الطلبة الحاصلين على الكفاءة في الحقوق في الماجستير والدكتوراه.