قال أحمد بجاوي أن خيار السياسة السينمائية للجزائر بعد الاستقلال كان خاطئا، حيث اهتمت الجزائر بالإنتاج على حساب الصناعة السينمائية بما فيها التوزيع وإنشاء المخابر. وكشف بجاوي أمس على هامش ندوة صحفية بالمكتبة الوطنية حول الإنتاج السينمائي المشترك أن الجزائر أنفقت على تحميض الأفلام منذ الاستقلال ما يمكنها من إنشاء 100 مخبر.
وفي ذات السياق، أضاف الناقد السينمائي أن عدم وجود مخبر سينمائي في الجزائر ليس قضية إمكانيات، لأن هذا الأمر لا يتطلب وسائل خارقة ولكن يتعلق الأمر بغياب إرادة، وأن "مصالح البعض وقفت حجر عثرة في وجه إيجاد مثل هذه المخابر"، وأضاف المتحدث أن ما سمي بالعهد الذهبي للسينما الجزائرية كان وهما مبنيا على الرمال وأنه كان إضافة في المسار الشخصي للبعض ولكنه لم يمكننا من إيجاد مسار جماعي.
وقال أحمد بجاوي في سياق حديثه عن ضرورة الاهتمام بترميم الذاكرة السينمائية الجزائرية، أن هناك حوالي 150 نسخة سالبة لأفلام روائية طويلة جزائرية بالمخابر الأجنبية، علينا السعي لاسترجاعها زإيجاد الظروف الملائمة لحفظها. وفي هذا الإطار، قال بجاوي أن بعض الأفلام اليوم تعاني من التلف وإذا لم نسع في القريب العاجل إلى استرجاعها ستضيع نهائيا مثل فيلم "سنوات المحبة" لعز الدين مدور، وفيلم "في الجحيم 10 سنوات".
في سياق آخر، كشف فيصل وارث، مسؤول الشق الجزائري في البرنامج الأوروبي الجزائري حول ترميم التراث أن الملتقى الذي تحتضنه المكتبة الوطنية يومي السبت والأحد القادم يندرج في إطار اتفاقية التمويل المشترك لحماية ترميم التراث التي استفادت الجزائر بموجبها من 2.05 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي، بينما دفعت الجزائر ما قيمته 2.5 مليون يورو شمل الترميم والتكوين. من جهته، أضاف المسؤول الأوروبي للبرنامج أن الشراكة مع الجزائر مهمة ومستمرة، حيث استفادت 18 جمعية من التمويل والتكوين وهي بصدد انجاز مشاريعها إضافة إلى مشروع ترميم ضريح امدغاسن وإعادة تأهيل حي القصبة.
للإشارة سيبحث ملتقى يوم السبت المقبل حول "الذاكرة السينمائية: كيفية حماية التراث السينمائي" نتائج الشراكة الأوروبية في مجال ترميم الأرشيف السمعي البصري الجزائري، أفق السياسة المتبعة في هذا المجال، وسيتم بالمناسبة عرض النسخة المرممة من فيلم "تحيا يا ديدو" التي استغرق ترميمها حسب مدير المركز الوطني للسينما سنتين بفضل برنامج الشراكة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1الجزائر أعطت صورة قوية للعالم بدبلوماسيتها وأهمّ الدبلوماسيين خريجو مدرسة الثورة
2الشاب خالد ينفي وجود أي مشروع ديو مع محمد فؤاد
3مهرجان الموسيقى السيمفونية يكرم الراحل رشيد صاولي
4أوجاع العشرية السوداء في رواية "نسريني"
5"العهد الذهبي" للسينما الجزائرية مجرد وهم مبني على الرمال
Français English
الرأي
قادة بن عمار
ليس دفاعا عن خليدة تومي!
حبيب راشدين
المنازلة التي لن يخسرها الإسلام
جمال لعلامي
وباء الأميار!
قادة بن عمار
مرحلة "الزطشنة"!
سليم قلالة
بلا توتُّر
جمال لعلامي
عيب وعار علينا!
رشيد ولد بوسيافة
من يعوّض من؟!
قادة بن عمار
وأخيرا أطلقوا سراح "المنارة" !
التهامي مجوري
الإبداع وأركانه
صالح عوض
تجويف الرسالات
الفيديو
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
أحمد بجاوي يفتح النار من المكتبة الوطنية
"العهد الذهبي" للسينما الجزائرية مجرد وهم مبني على الرمال
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
قال أحمد بجاوي أن خيار السياسة السينمائية للجزائر بعد الاستقلال كان خاطئا، حيث اهتمت الجزائر بالإنتاج على حساب الصناعة السينمائية بما فيها التوزيع وإنشاء المخابر. وكشف بجاوي أمس على هامش ندوة صحفية بالمكتبة الوطنية حول الإنتاج السينمائي المشترك أن الجزائر أنفقت على تحميض الأفلام منذ الاستقلال ما يمكنها من إنشاء 100 مخبر.
تغطيات ذات صلة
"العهد الذهبي" للسينما الجزائرية مجرد وهم مبني على الرمال
أوجاع العشرية السوداء في رواية "نسريني"
مهرجان الموسيقى السيمفونية يكرم الراحل رشيد صاولي
الشاب خالد ينفي وجود أي مشروع ديو مع محمد فؤاد
الجزائر أعطت صورة قوية للعالم بدبلوماسيتها وأهمّ الدبلوماسيين خريجو مدرسة الثورة
وفي ذات السياق، أضاف الناقد السينمائي أن عدم وجود مخبر سينمائي في الجزائر ليس قضية إمكانيات، لأن هذا الأمر لا يتطلب وسائل خارقة ولكن يتعلق الأمر بغياب إرادة، وأن "مصالح البعض وقفت حجر عثرة في وجه إيجاد مثل هذه المخابر"، وأضاف المتحدث أن ما سمي بالعهد الذهبي للسينما الجزائرية كان وهما مبنيا على الرمال وأنه كان إضافة في المسار الشخصي للبعض ولكنه لم يمكننا من إيجاد مسار جماعي.
وقال أحمد بجاوي في سياق حديثه عن ضرورة الاهتمام بترميم الذاكرة السينمائية الجزائرية، أن هناك حوالي 150 نسخة سالبة لأفلام روائية طويلة جزائرية بالمخابر الأجنبية، علينا السعي لاسترجاعها زإيجاد الظروف الملائمة لحفظها. وفي هذا الإطار، قال بجاوي أن بعض الأفلام اليوم تعاني من التلف وإذا لم نسع في القريب العاجل إلى استرجاعها ستضيع نهائيا مثل فيلم "سنوات المحبة" لعز الدين مدور، وفيلم "في الجحيم 10 سنوات".
في سياق آخر، كشف فيصل وارث، مسؤول الشق الجزائري في البرنامج الأوروبي الجزائري حول ترميم التراث أن الملتقى الذي تحتضنه المكتبة الوطنية يومي السبت والأحد القادم يندرج في إطار اتفاقية التمويل المشترك لحماية ترميم التراث التي استفادت الجزائر بموجبها من 2.05 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي، بينما دفعت الجزائر ما قيمته 2.5 مليون يورو شمل الترميم والتكوين. من جهته، أضاف المسؤول الأوروبي للبرنامج أن الشراكة مع الجزائر مهمة ومستمرة، حيث استفادت 18 جمعية من التمويل والتكوين وهي بصدد انجاز مشاريعها إضافة إلى مشروع ترميم ضريح امدغاسن وإعادة تأهيل حي القصبة.
للإشارة سيبحث ملتقى يوم السبت المقبل حول "الذاكرة السينمائية: كيفية حماية التراث السينمائي" نتائج الشراكة الأوروبية في مجال ترميم الأرشيف السمعي البصري الجزائري، أفق السياسة المتبعة في هذا المجال، وسيتم بالمناسبة عرض النسخة المرممة من فيلم "تحيا يا ديدو" التي استغرق ترميمها حسب مدير المركز الوطني للسينما سنتين بفضل برنامج الشراكة.