لليوم الرابع على التوالي، واصل مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بمناسبة عيد "العُرْش" اليهودي.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن فراس الدبس مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس قوله، إن 312 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.
وأضاف الدبس، إن الاقتحامات جرت من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي، للمسجد الأقصى، الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ويعاود المستوطنون اقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.
وشهد المسجد الأقصى في الأيام القليلة الماضية اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للمسجد حيث قدرت أعداد المقتحمين بما يزيد عن ألفين.
وفي الأيام العادية، لا تتجاوز أعداد المقتحمين المائة مستوطن.
وكانت المؤسسات الدينية في مدينة القدس، قد حذرت من تصاعد أعداد المقتحمين للمسجد، وعلى نحو غير مسبوق، خلال الأيام القليلة الماضية.
وتشهد فترات الأعياد اليهودية زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين للمسجد.
وبدأ اليهود الاحتفال بعيد العُرْش يوم 5 أكتوبر، والذي يستمر لمدة ثمانية أيام، تنتهي، اليوم (الأربعاء).
وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1السعودية تفصل آلاف الأئمة
2فرنسا: كوطة وظائف لأبناء الحركى
3نتنياهو متخوّفٌ من انهيار إسرائيل
4كتالونيا تعلن الإنفصال عن اسبانيا
5تفاصيل مروعة عن سجن سري تابع للاستخبارات الأمريكية في أفغانستان
Français English
الرأي
قادة بن عمار
ليس دفاعا عن خليدة تومي!
حبيب راشدين
المنازلة التي لن يخسرها الإسلام
جمال لعلامي
وباء الأميار!
قادة بن عمار
مرحلة "الزطشنة"!
سليم قلالة
بلا توتُّر
جمال لعلامي
عيب وعار علينا!
رشيد ولد بوسيافة
من يعوّض من؟!
قادة بن عمار
وأخيرا أطلقوا سراح "المنارة" !
التهامي مجوري
الإبداع وأركانه
صالح عوض
تجويف الرسالات
الفيديو
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
لليوم الرابع على التوالي
312 مستوطناً يقتحمون الأقصى
وكالات - الشروق أونلاين
لليوم الرابع على التوالي، واصل مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بمناسبة عيد "العُرْش" اليهودي.
تغطيات ذات صلة
حماس: فتح ترغب بإنهاء الانقسام
312 مستوطناً يقتحمون الأقصى
الحملة العسكرية في بورما كانت بهدف طرد الروهينغا
التطبيع مع الصهاينة أصبح ظاهرا وما حصل في البرلمان المغربي خطير للغاية
أمريكا تعرض مكافأة للقبض على مسؤوليّن من حزب الله
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن فراس الدبس مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس قوله، إن 312 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.
وأضاف الدبس، إن الاقتحامات جرت من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي، للمسجد الأقصى، الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ويعاود المستوطنون اقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.
وشهد المسجد الأقصى في الأيام القليلة الماضية اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للمسجد حيث قدرت أعداد المقتحمين بما يزيد عن ألفين.
وفي الأيام العادية، لا تتجاوز أعداد المقتحمين المائة مستوطن.
وكانت المؤسسات الدينية في مدينة القدس، قد حذرت من تصاعد أعداد المقتحمين للمسجد، وعلى نحو غير مسبوق، خلال الأيام القليلة الماضية.
وتشهد فترات الأعياد اليهودية زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين للمسجد.
وبدأ اليهود الاحتفال بعيد العُرْش يوم 5 أكتوبر، والذي يستمر لمدة ثمانية أيام، تنتهي، اليوم (الأربعاء).
وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.