بريطانيا تحث ترامب على التمسك بالاتفاق النووي مع إيران

حثت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة التصديق على الاتفاقية النووية مع إيران "لأنها ذات أهمية حيوية للأمن الإقليمي".

وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شددت ماي على أهمية "مراقبة الصفقة بعناية وتنفيذها بشكل صحيح".

وكانت تكهنات أشارت إلى أن ترامب قد يلغي الاتفاق، إذ قال في وقت سابق إنه لا يخدم المصالح الأمنية الأمريكية.

ووصف بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا الصفقة بأنها "إنجاز تاريخي". ومن المقرر أن يلتقي جونسون رئیس مؤسسة الطاقة النوویة الإيرانية علي أكبر صالحي في لندن، الأربعاء.

وقال جونسون قبيل اللقاء: "لم نتردد في إبداء قلقنا العميق إزاء الممارسات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ولكني مازلت متمسكاً برأيي بأن الاتفاق النووي كان إنجازاً تاريخياً، جعل العالم بلا شك مكاناً أكثر أماناً".

وقد وافقت إيران في إطار الاتفاق عام 2015، على تخفيض جزء كبير من برنامجها النووي، وفي المقابل، خُففت العقوبات الاقتصادية التي كانت فرضت عليها.

لكن الرئيس الأمريكي، في خطاب له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر الماضي، قلل من شأن الاتفاق ووصفه بـ"المحرج للولايات المتحدة".

وبحث كل من ماي وترامب، "ضرورة التنسيق بين الولايات المتحدة وبريطانيا والأطراف الأخرى للعمل معاً لضمان الحفاظ على الاتفاق والالتزام به من قبل كافة الأطراف المعنية".

كما اتفق الزعيمان على البقاء على تواصل بشأن هذا الملف قبل اتخاذ أي قرار.