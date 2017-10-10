توقيف 5 عناصر دعم بسكيكدة التعرف على هوية الإرهابيين المقضي عليهم ببجاية

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من التعرف على هوية الإرهابيين الخمسة الذين تم القضاء عليهم في الفاتح أكتوبر بولاية بجاية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، فإن الأمر يتعلق بكل من "ق. يوسف" المكنى "أبو القعقاع"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993 .. و"ب.عبد الحميد" المكنى "أبو الحسن"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995، و"م. كريم" المكنى "حمزة"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005، و"ت. رضوان" المكنى "أبو جعفر"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007، بالإضافة إلى "ر. محمد الأمين" المكنى "أبو الدرداء".

وفي إطار محاربة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بسكيكدة، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ودمرت ثلاثة مخابئ تحوي مواد غذائية.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من النعامة وعين تموشنت، أربعة (04) تجار مخدرات وحجزوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بستة قناطير وتسعة وستين كيلوغرام ونصف الكيلوغرام (669.5 كغ)، في حين أحبط حرس السواحل بكل من وهران وعين تموشنت، محاولات هجرة غير شرعية لـ (45) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية.