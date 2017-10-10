بالفيديو وزير خارجية صربيا يغني أمام أردوغان

تداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو يظهر وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، وهو يغني باللغة التركية خلال حفل عشاء أقيم في بلغراد على شرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم"، الأربعاء.

وظهر الفيديو بأغنية وزير الخارجية الصربي، مساء الثلاثاء، في مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولته الكثير من وسائل الإعلام الصربية في مواقعها الإلكترونية.

ويظهر في المقطع المصور نائب رئيس الوزراء الصربي وهو يحمل مكبر صوت في يده وينشد بطريقة محترفة أغنية تركية اسمها "Osman Aga" قرب الطاولة التي يجلس إليها أردوغان وعقيلته أمينة، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وحرمه تامارا، فيما استقبل الحضور والضيوف الأغنية بالتصفيق الحار.

يشار إلى أن الرئيس التركي وصل بلغراد، مساء الاثنين، في زيارة تستغرق يومين، وخلال حفل الاستقبال، تبادل الرئيسان التركي والصربي الهدايا، وكان من نصيب أردوغان سجادة فلكلورية صربية، وفوتشيتش دراجة هوائية ورقعة شطرنج.

الجدير بالذكر، أن رئيس الدبلوماسية الصربية إيفيتسا داتشيتش يشتهر بشغفه بالموسيقى والغناء، ولا يخجل من استعراض موهبته في الغناء خلال حفلات الاستقبال وأمام الكاميرات، وقد ظهر ذلك في مناسبات محلية ودولية.