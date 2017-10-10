توقيف 81 متهما في جرائم بالعاصمة

date 2017/10/11 views 276 comments 0
author-picture

icon-writer إ. ب

نفذت قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء الشعبية خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأسفرت عن توقيف 81 شخصا لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة من دون سبب شرعي، تم من خلالها حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 29 سلاحا أبيض من مختلف الأنواع والأحجام تستعمل في السطو والاعتداءات على المواطنين.

icon-tags
  • print