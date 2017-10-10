توقيف 81 متهما في جرائم بالعاصمة

نفذت قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء الشعبية خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة.

وأسفرت عن توقيف 81 شخصا لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة من دون سبب شرعي، تم من خلالها حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 29 سلاحا أبيض من مختلف الأنواع والأحجام تستعمل في السطو والاعتداءات على المواطنين.