أوقفت مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة بحر الأسبوع الفارط، شابا في العقد الثالث من العمر، يعمل عون صيانة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، عن تهمة السرقة في المطار، إثر اكتشاف قيامه بسرقة لوح إلكتروني مزود بشريحة هاتف لطيار يعمل بنفس الخطوط عن طريق التسلل لقمرة الطائرة خفية.
المتهم تم تحويله أمام محكمة الدار البيضاء بموجب إجراء المثول الفوري مساء الثلاثاء، بناء على شكوى قيدها الطيار ضد مجهول، تخص سرقة لوح إلكتروني كان داخل حجرة القيادة بالطائرة، يحتوى على معلومات وبيانات تقنية تخص قيادة الطائرة، حيث عثر على اللوح بعد التحقيق من طرف الأمن بحوزة المتهم، والذي تبين أنه تسلل لداخل حجرة القيادة والاستيلاء على اللوح. والتمس ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة للمتهم.
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عون صيانة يسرق لوحًا إلكترونيّا من طائرة للجوية الجزائرية!
مريم. ز
أوقفت مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة بحر الأسبوع الفارط، شابا في العقد الثالث من العمر، يعمل عون صيانة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، عن تهمة السرقة في المطار، إثر اكتشاف قيامه بسرقة لوح إلكتروني مزود بشريحة هاتف لطيار يعمل بنفس الخطوط عن طريق التسلل لقمرة الطائرة خفية.
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المتهم تم تحويله أمام محكمة الدار البيضاء بموجب إجراء المثول الفوري مساء الثلاثاء، بناء على شكوى قيدها الطيار ضد مجهول، تخص سرقة لوح إلكتروني كان داخل حجرة القيادة بالطائرة، يحتوى على معلومات وبيانات تقنية تخص قيادة الطائرة، حيث عثر على اللوح بعد التحقيق من طرف الأمن بحوزة المتهم، والذي تبين أنه تسلل لداخل حجرة القيادة والاستيلاء على اللوح. والتمس ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة للمتهم.