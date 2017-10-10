سلمت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت، الأربعاء،325 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد والبضائع والتدخل والإسعاف الطبي والصحي)، ذات العلامة مرسيدس بنز صنف (ج) وسبرينتر، لفائدة المديرية المركزية للعتاد، والمديرية العامة للأمن الوطني، مؤسسة سوناطراك، المؤسسة الوطنية للجيوفزياء، بالإضافة لمؤسسات خاصة.
وهذا في إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الرامي إلى بعث الصناعة الوطنية، وتطبيقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الهادفة إلى تطوير مختلف الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية منها، بما يُلبي احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة من خلال تشجيع المنتوج الوطني.
ويأتي هذا التسليم الجديد ليؤكد مرة أخرى - حسب بيان لوزارة الدفاع - عزم القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في تعزيز قاعدة صناعية ودفاعية وطنية صلبة، من خلال منتوج وطني ذو جودة عالية يحمل كل المواصفات العالمية، وكذا خلق مناصب شغل دائمة بتكوين عال ومستمر، من خلال تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني والشريك التكنولوجي الألماني ديملر والشركة الإماراتية آبار للاستثمار.
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الأمن الوطني وسوناطراك يستلمان 325 سيارة مرسيدس
إلهام. ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
سلمت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت، الأربعاء،325 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد والبضائع والتدخل والإسعاف الطبي والصحي)، ذات العلامة مرسيدس بنز صنف (ج) وسبرينتر، لفائدة المديرية المركزية للعتاد، والمديرية العامة للأمن الوطني، مؤسسة سوناطراك، المؤسسة الوطنية للجيوفزياء، بالإضافة لمؤسسات خاصة.
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وهذا في إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الرامي إلى بعث الصناعة الوطنية، وتطبيقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الهادفة إلى تطوير مختلف الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية منها، بما يُلبي احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة من خلال تشجيع المنتوج الوطني.
ويأتي هذا التسليم الجديد ليؤكد مرة أخرى - حسب بيان لوزارة الدفاع - عزم القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في تعزيز قاعدة صناعية ودفاعية وطنية صلبة، من خلال منتوج وطني ذو جودة عالية يحمل كل المواصفات العالمية، وكذا خلق مناصب شغل دائمة بتكوين عال ومستمر، من خلال تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني والشريك التكنولوجي الألماني ديملر والشركة الإماراتية آبار للاستثمار.