انتشار رهيب للنفايات بحي 1216 مسكن بالمنظر الجميل بالقبة

اشتكى سكان 1216 مسكن بحي المنظر الجميل 2 ببلدية القبة بالعاصمة من التصرفات الطائشة لبعض القاطنين بالحي، والذين قاموا بإزالة الحاويات المخصصة لرمي النفايات، الأمر الذي أدى إلى انتشار رهيب للأوساخ وانبعاث الروائح الكريهة.

وطالب سكان 1216 مسكن بحي المنظر الجميل 2 التابع إداريا لبلدية القبة بتدخل المسؤولين المحليين لوضع حدّ لهذه التصرفات غير الحضارية لبعض السكان والتي أدت إلى تحويل الحي إلى شبه مفرغة عمومية ما ينذر بكارثة بيئية وصحية.

وأكد أحد المواطنين في تصريح لـ "الشروق'' أن الحي كان يتوفر على حاويات للنفايات ولكن بعض السكان يقومون برمي نفاياتهم بطريقة عشوائية على الرصيف، الأمر الذي استهجنه القاطنون بالحي، ليتفاجؤوا فيما بعد باختفاء الحاويات كليا دون إشعارهم من قبل وقالوا إنهم عندما قاموا بإشعار البلدية لم ترد هذه الأخيرة ولم تتدخل للتحري في الموضوع، وعبر السكان في ذات السياق عن تذمرهم الشديد من الحالة التي وصل إليها الحي والذي كان يعتبر من بين أفضل الأحياء ولكن بسبب التصرفات الطائشة للبعض منهم تحوّل إلى أسوإ الأحياء.

وأكد المواطنون المتضررون من هذا الوضع أنهم لم يجدوا مكانا مناسبا لرمي النفايات سوى أحد الأرصفة والمقابل للعمارة g11، ما أدى إلى تراكم النفايات وانبعاث الروائح الكريهة وتزايد أعداد الحشرات والقوارض التي تتسبب في انتشار الأمراض الخطيرة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وعليه يطالب السكان بتدخل السلطات المعنية وكذا الوالي المنتدب لحسين داي لإعطاء تعليمات وأوامر بإعادة وضع الحاويات في الحي وفرض القانون لمنع حدوث مثل هذه التصرّفات المشينة.