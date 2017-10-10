تشمل أربعة بلدان في الجوار الإفريقي مساهل في دورية نحو الساحل

يشرع وزير الخارجية عبد القادر مساهل، الخميس، في جولة تشمل أربعة دول بمنطقة الساحل هي موريتانيا، تشاد، باماكو والنيجر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية "يقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ابتداء من يوم الخميس بجولة عبر أربعة بلدان من الساحل، تقوده على التوالي إلى نواكشوط ونجامينا وباماكو ونيامي"

وأضاف أن "السيد مساهل سيقوم خلال هذه الجولة، بتسليم رسائل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى رؤساء هذه الدول حول العلاقات الثنائية وتطور الأوضاع في المنطقة".

وتعد هذه الجولة الطويلة لمساهل الثانية من نوعها تعيينه على رأس الوزراة خلفا لرمطان لعمامرة، حيث سبق وأن قام شهر أوت الماضي بجولة مكوكية بالمنطقة العربية شملت المملكة العربية السعودية ومصر وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت والأردن والعراق".