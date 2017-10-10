بعد تواصل الإشاعات المغرضة حول وضعها الصحي عبد الكريم سكّار ابن خالة عتيقة طوبال يخرج عن صمته!

فيما تواصل الإشاعات الكاذبة صناعة الجدل حول الواقع الصحي للفنانة الفكاهية عتيقة طوبال، جدّدت "الشروق اليومي" أمس اتصالها بالمنشط مراد زيروني، الذي نفى وجود أي مضاعفات حول صحة الفنانة، مؤكدا أن الأخيرة بخير وتطمئن جميع من يسأل عنها بأنها بخير وستعود قريبا إلى أرض الوطن سالمة غانمة، حسب تأكيده.

من جهتم، تصّدى عدد كبير من الفنانين وزملاء طوبال لإشاعات "الفايسبوك" التي تحدثت عن وفاة عتيقة وإصابتها بالسرطان، منهم الممثلة إيمان نوّال (الصورة) التي تتواجد مع عتيقة في المستشفى بباريس، والتي خرجت لتطمئن جميع محبيها بأنها بألف خير. كما سجل الفكاهي حسان كركاش (نجم حصة "الفهامة" سابقا) تسجيلا صوتيا من 36 دقيقة، انتقد فيها مروّجي الإشاعات واصفا إياهم بعديمي الإنسانية. كذلك، نشر الإذاعي "جدو حسان" صورة له مع "طوبال" وأكد أنها تنعم بصحة جيدة قبل أن يقوم بنشر تسجيل صوتي لعتيقة يدحض كل إشاعات "الفايسبوك". أما عبد الكريم سكار، ابن خالة الفنانة الفكاهية، والمذيع السابق لبرنامج "مساء الخير ثقافة" الذي كان يبث على شاشة التلفزيون الجزائري، فقد طمأن من جهته بأن عتيقة تتماثل للشفاء، وأنها ستخضع للعلاج الطبيعي والفيزيائي خلال هذا الأسبوع بمجرد أن تخطو خطوات السير الأولى بعد العملية، داعيا إلى حذف صور عتيقة التي نشرها بعض الفنانين مباشرة بعد خضوعها للعملية الدقيقة "لأنها السبب في انتشار أنباء عن تدهور حالتها الصحية" حسبما جاء بمنشور له.

وكان عدد كبير من الفنانين قد دوّنوا منشورات قبل وبعد دخول عتيقة لغرفة العمليات تمنوا من خلالها الشفاء لها، بينهم المنشط التلفزيوني مراد زيروني الذي كان في وداع عتيقة بالمطار والذي كتب: "الحمد لله.. عتيقة بخير وقد استفاقت بعد العملية، شكرا لكل من سأل عليها.. الحمد لله والشكر لله". بينما كتبت الفنانة ندى الريحان: "ألف سلامة عليك يا حبيبة الكل، الله لا يحرمنا من ابتسامتك السُكر حبيبتي إن شاء الله طهورة يا رب". الشابة سهام كتبت: "الحمد لله أخبار الخير تبشر بنجاح العملية.. ألف سلامة عتيقة طوبال". الصحفي ومقدم نشرات الأخبار رياض بن عمر كتب: "من فضلكم ادعوا لمحبوبة الجزائريين عتيقة بنجاح العملية الجراحية "المصيرية" التي ستخضع لها بعد قليل... طهورا إن شاء الله". ودوّن جدو حسان منشورا جاء فيه: "أصدقائي صديقاتي الأعزاء .اليوم 4 أكتوبر على الساعة الرابعة عصرا، ستخضع صديقتي وزميلتي نجمة الكوميديا الجزائرية الفنانة عتيقة طوبال، لعملية جراحية جد دقيقة بباريس، دعاوتكم لها بالشفاء العاجل والعودة الميمونة بيننا، لفنانة لطالما أدخلت البهجة في قلبي وقلوب الجزائريين، فيا رب شفاء لا يغادر سقما .أدعوا لها بالشفاء".

الفنان القبائلي الشاب ماسي كتب: "شكرا لله على سلامة أختنا وعزيزتنا عتيقة طوبال. ونادية بارود غردت: "أختنا عتيقة طوبال، نحن معك بقلوبنا جميعا. إن شاء الله ستكون الأمور جيدة، ننتظرك بفارغ الصبر". والختام كان مع الشاب طاريق الذي كتب: "الحمد لله على سلامتك عتيقة الله يشافيك".