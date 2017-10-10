توقيف 3 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري و100 طلقة بسطيف

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر الأبطال جنوبي ولاية سطيف، مساء الثلاثاء، من معالجة قضية تتعلق بالمتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة وتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 40 و48 سنة، حيث تم حجز خلال العملية 100 خرطوشة بارود معبأة عيار 12 ملم.

وحسب مصادر "الشروق"، أن عملية توقيف المتهمين تمت بناء على معلومات وردت على مصالح الدرك الوطني، بشأن وجود سيارة من نوع بيجو 405 بداخلها كمية من الخراطيش المعبأة بمادة البارود، ليتم بعدها التنقل إلى عين المكان أين تم العثور على السيارة المذكورة، وبعد تفتيشها تم العثور على 50 خرطوشة معبأة بمادة البارود عيار 12 ملم، ليتم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة. وبعد الحصول على إذن بالتفتيش تم تنقل إلى مسكن المسمى "ج.م" أين عثر على كيس بلاستيكي بداخله علبتان كل علبة بها 25 خرطوشة أخرى معبأة بمادة البارود بمجموع 50 خرطوشة. كما تكمن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الحجر بجنوب سطيف، من حجز سلاح ناري من نوع بندقية صيد عيار 12 ملم، وذلك بناءا على معلومات واردة مفادها حيازة المسمى "ز.م" على بندقية صيد بدون رخصة على إثرها تم التنقل إلى منزل المشتبه فيه وحجز البندقية من خلال التحقيق معه تبين أن يحوزها بطريقة غير قانونية.