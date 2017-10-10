تمكن عناصر فرقة مكافحة المخذرات التابعة لأمن ولاية عنابة، الثلاثاء، من توقيف عسكري متقاعد يبلغ من العمر 44 سنة مع حجز رطل من الكيف المعالج كان بصدد ترويجها وبعد تفتيشه تفتيشا دقيقا عثر عناصر الأمن بجيب سرواله على سلاح ناري وذخيرة حية.
وحسب مصادرنا الأمنية التي أوردت الخبر فإن عملية توقيف العسكري الذي عمل قرابة 15 سنة في صفوف الجيش الشعبي الوطني واستفاد مؤخرا من التقاعد، جاءت عقب تحريات مكثفة لذات العناصر وورود معلومات مؤكدة حول قيام المشتبه به بترويج كميات هامة من الكيف المعالج على مستوى حي بوزعرورة التابع اداريا لبلدية البوني، وبناء على ذلك باشرت فرقة مكافحة المخدرات عملية بحث وتحر واسعة النطاق أفضت إلى تحديد هوية الموقوف، حيث تم وضع خطة محكمة بغرض الإطاحة به.
وعند تحديد مكان تواجده وضعت المصالح الأمنية سالفة الذكر خطة وانتدبت لتنفيذها أكفأ رجال الأمن العاملين بفرقة مكافحة المخدرات، أين تمت مداهمة حي بوزعرورة الذي اتخذه المشتبه فيه مكان لترويج سموم الزطلة على الشباب، وحاصرته لكن تمكن من الفرار محاولا القفز من أعلى الصخور المحيطة بالحي السكني، لكنه وقع وتعرض لكسر على مستوى الرجل اليمنى، مصالح الأمن لحقت به وتمكنت من توقيفه بعد سقوطه وتعرضه لإصابات، وبعد تفتيشه عثرت بحوزته على سلاح ناري محشو بالرصاص وعلى صفائح من الكيف المعالج قدرتها مصادرنا الأمنية برطل من الكيف المعالج، كانت معدّة للترويج في أوساط شباب حي بوزعرورة والمناطق المجاورة له.
وقد تمكنت عناصر المصلحة من توقيف الشاب واقتياده نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى ابن رشد الجامعي ثم حول بعدها نحو مقر الفرقة للتحقيق معه ومعرفة العصابة التي ينضوي تحت لوائها وسبب حيازته على سلاح ناري، المشتبه فيه سيحرر ضده ملف جزائي سيحال بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار للنظر في قضيته عن تهمة تخزين وترويج المخدرات وحيازة سلاح ناري.
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عثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة
ضبط مسدس ورطل مخدرات بحوزة عسكري متقاعد في عنابة
أمال رمضاني
تمكن عناصر فرقة مكافحة المخذرات التابعة لأمن ولاية عنابة، الثلاثاء، من توقيف عسكري متقاعد يبلغ من العمر 44 سنة مع حجز رطل من الكيف المعالج كان بصدد ترويجها وبعد تفتيشه تفتيشا دقيقا عثر عناصر الأمن بجيب سرواله على سلاح ناري وذخيرة حية.
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وحسب مصادرنا الأمنية التي أوردت الخبر فإن عملية توقيف العسكري الذي عمل قرابة 15 سنة في صفوف الجيش الشعبي الوطني واستفاد مؤخرا من التقاعد، جاءت عقب تحريات مكثفة لذات العناصر وورود معلومات مؤكدة حول قيام المشتبه به بترويج كميات هامة من الكيف المعالج على مستوى حي بوزعرورة التابع اداريا لبلدية البوني، وبناء على ذلك باشرت فرقة مكافحة المخدرات عملية بحث وتحر واسعة النطاق أفضت إلى تحديد هوية الموقوف، حيث تم وضع خطة محكمة بغرض الإطاحة به.
وعند تحديد مكان تواجده وضعت المصالح الأمنية سالفة الذكر خطة وانتدبت لتنفيذها أكفأ رجال الأمن العاملين بفرقة مكافحة المخدرات، أين تمت مداهمة حي بوزعرورة الذي اتخذه المشتبه فيه مكان لترويج سموم الزطلة على الشباب، وحاصرته لكن تمكن من الفرار محاولا القفز من أعلى الصخور المحيطة بالحي السكني، لكنه وقع وتعرض لكسر على مستوى الرجل اليمنى، مصالح الأمن لحقت به وتمكنت من توقيفه بعد سقوطه وتعرضه لإصابات، وبعد تفتيشه عثرت بحوزته على سلاح ناري محشو بالرصاص وعلى صفائح من الكيف المعالج قدرتها مصادرنا الأمنية برطل من الكيف المعالج، كانت معدّة للترويج في أوساط شباب حي بوزعرورة والمناطق المجاورة له.
وقد تمكنت عناصر المصلحة من توقيف الشاب واقتياده نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى ابن رشد الجامعي ثم حول بعدها نحو مقر الفرقة للتحقيق معه ومعرفة العصابة التي ينضوي تحت لوائها وسبب حيازته على سلاح ناري، المشتبه فيه سيحرر ضده ملف جزائي سيحال بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار للنظر في قضيته عن تهمة تخزين وترويج المخدرات وحيازة سلاح ناري.