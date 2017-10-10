أطلقت نقابة الزوايا نداء غريبا إلى وزارة الشؤون الدينية، تدعوها فيه إلى تقليص مشاريع بناء مساجد في إطار ترشيد النفقات لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية.
وجاء في بيان لهذه المنظمة، التي تسمى النقابة الوطنية للزوايا الأشراف بالجزائر "نطلب من وزارة الشؤون الدينية تقليص عدد مشاريع المساجد التي نراها تتوفر بكثرة وأغلبها خالية عدد المصلين".
وأوضح "نحن لا نحاسب الخلق ولكن للحفاظ على الميزانية وتوجيهها لفائدة البلاد والعباد وهذا من أسس الحفاظ على المرجعية الدينية".
ويعد هذا الطلب من النقابة للمسؤول الأول عن القطاع غريبا كون أغلب المساجد التي تبنى على المستوى الوطني هي بتمويل من تبرعات المواطنين والجمعيات الدينية، كما أن بناء هذه المساجد لم يتوقف حتى في أزمات أشد من التي تعيشها البلاد حاليا.
ويعد المشروع الوحيد الذي بتمويل من الحكومة، هو مساجد الأقطاب عبر 48 ولاية وقد تم تجميده سابقا بسبب شح الخزينة.
من جهة أخرى توجهت هذه المنظمة بمقترح آخر غير مسبوق لوزارة العدل، من أجل الحد من انتشار حالات الطلاق، ويتعلق بإدراج تعديل على قانون الأسرة، بشكل يجيز "للمرأة حرية اختيار الزوج إلى جانب تعهد من الأزواج بالحفاظ على الرابطة الزوجية وعدم إهمال الأطفال".
تغريدة
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
150 دينارا فقط.. وجبة لكلّ تلميذ بالمطاعم المدرسية!
2المغرب في ورطة ويجتر محاولة إقحام الجزائر في القضية
3القرآن شرّع لحكم القصاص والجرائم التي تستحق الإعدام لا نقاش فيها
4حاملو ماجستير الحقوق يطالبون حجار بتمكينهم من التسجيل في الدكتوراه
5الجزائر تبذر 600 ألف طن من الورق سنويا
Français English
الرأي
رشيد ولدبوسيافة
من أمر بـ"طرد" الخبراء من المدرسة؟
قادة بن عمار
ليس دفاعا عن خليدة تومي!
حبيب راشدين
المنازلة التي لن يخسرها الإسلام
جمال لعلامي
وباء الأميار!
قادة بن عمار
مرحلة "الزطشنة"!
سليم قلالة
بلا توتُّر
جمال لعلامي
عيب وعار علينا!
رشيد ولد بوسيافة
من يعوّض من؟!
قادة بن عمار
وأخيرا أطلقوا سراح "المنارة" !
التهامي مجوري
الإبداع وأركانه
الفيديو
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
من أجل مواجهة تبعات الأزمة الإقتصادية
نقابة للزوايا تدعو إلى تجميد بناء المساجد !
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أطلقت نقابة الزوايا نداء غريبا إلى وزارة الشؤون الدينية، تدعوها فيه إلى تقليص مشاريع بناء مساجد في إطار ترشيد النفقات لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية.
تغطيات ذات صلة
نقابة للزوايا تدعو إلى تجميد بناء المساجد !
نقابة الزوايا تدعو إلى تقليص بناء المساجد
تشييع المفكر الذي رفض وزارة الشؤون الدينية عبد الوهاب حمودة
50 دينارا فقط.. وجبة لكلّ تلميذ بالمطاعم المدرسية!
مساهل في دورية نحو الساحل
وجاء في بيان لهذه المنظمة، التي تسمى النقابة الوطنية للزوايا الأشراف بالجزائر "نطلب من وزارة الشؤون الدينية تقليص عدد مشاريع المساجد التي نراها تتوفر بكثرة وأغلبها خالية عدد المصلين".
وأوضح "نحن لا نحاسب الخلق ولكن للحفاظ على الميزانية وتوجيهها لفائدة البلاد والعباد وهذا من أسس الحفاظ على المرجعية الدينية".
ويعد هذا الطلب من النقابة للمسؤول الأول عن القطاع غريبا كون أغلب المساجد التي تبنى على المستوى الوطني هي بتمويل من تبرعات المواطنين والجمعيات الدينية، كما أن بناء هذه المساجد لم يتوقف حتى في أزمات أشد من التي تعيشها البلاد حاليا.
ويعد المشروع الوحيد الذي بتمويل من الحكومة، هو مساجد الأقطاب عبر 48 ولاية وقد تم تجميده سابقا بسبب شح الخزينة.
من جهة أخرى توجهت هذه المنظمة بمقترح آخر غير مسبوق لوزارة العدل، من أجل الحد من انتشار حالات الطلاق، ويتعلق بإدراج تعديل على قانون الأسرة، بشكل يجيز "للمرأة حرية اختيار الزوج إلى جانب تعهد من الأزواج بالحفاظ على الرابطة الزوجية وعدم إهمال الأطفال".
تغريدة