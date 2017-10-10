هاجم مقهى بواسطة جرافة للانتقام من غريمه شجار بين ابن مقاول ومواطنين يتسبب في أحداث شغب بتيارت

تسبب، ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء، شجار بين ابن المقاول المكلف بإنجاز شبكة الغاز في بلدية سيدي بختي في ولاية تيارت ومجموعة من المواطنين إلى اندلاع أحداث شغب انتهت بحرق شاحنة تابعة للمقاولة.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع لما ركب ابن المقاول جرافة واتجه نحو المقهى المجاور لموقع الأشغال للانتقام من مواطن تناوش معه في وقت سابق، حيث أحدث حالة رعب لدى زبائن المقهى بعد أن رأوا أن الآلية تسير باتجاههم.

التهديد تحول إلى حالة غليان من المواطنين الذين شرعوا في مطاردة ابن المقاول ومطالبة الدرك بتسليمه، وترحيله فورا من البلدية، فيما تم حرق شاحنة وتحطيم وسائل عمل.

وحسب مواطنين من القرية فإن أجواء التوتر استمرت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، حيث تدخل قائد كتيبة الدرك لفرندة وأقنع المواطنين بالتزام الهدوء ووعدهم ببحث سبل تصفية الأجواء وتحقيق مطلبهم.

وفي غياب إمكانية الحديث إلى ممثل المقاولة، تقول رواية المواطنين أن المقاول الحاصل على صفقة انجاز شبكة الغاز يكلف ابنه بمتابعة الأشغال في غيابه، لكن هذا الأخير يقوم بتصرفات مستفزة للسكان كوضع رمال أو وسائل عمل أمام بيوتهم ولما يحتجون يواجههم بكلام لا يقبلونه، كما تحدث شجارات يطارد خلالها العمال كل محتج إلى أن بلغ السيل الزبى بقيام ابن المقاول باستعمال جرافة للانتقام من خصومه.