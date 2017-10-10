انطلق منذ 2010 ولم يعرف طريقه للتسليم أساتذة جامعة وهران يحتجّون بسبب تجميد مشروع 600 مسكن وظيفي

شنّ أساتذة جامعة وهران المعنيون بحصّة 160 مسكن وظيفي، الأربعاء،احتجاجا أمام مقّر ولاية وهران، بسبب تأخّر أشغال المشروع وتجميدها إلى أجل غير مسمّى، مطالبين بالتدخّل العاجل للجهات المعنية ومنحهم 160 مسكن جاهز كإعارة إلى غاية إتمام المشروع.

بعد انعقاد جمعية عامة للأساتذة الجامعيين بداية شهر أكتوبر، تمّ تنفيذ الاحتجاج المتفق عليه لتبليغ الجهات المعنية بأهم انشغال اجتماعي لدى المعنيين، حيث أفاد بيان إطّلعت عليه "الشروق"، أنّ مشروع 160 مسكن وظيفي مبرمج منذ سنة 2010 في إطار برنامج رئيس الجمهورية، ومرّت 7 سنوات من دون أن يتّم توزيع السكنات رغم حصول الأساتذة على قرارات استفادة مسبقة، وحسب المعطيات الميدانية فإنّ المشروع يعرف تأخّرا فادحا ولم تراوح نسبة الأشغال مكانها منذ سنوات، رغم تطمينات مختلف الجهات المعنية، بل أكثر من ذلك يشير المحتجّون إلى أنّ المشروع قد تمّ تجميده في ظروف غامضة.

وطالب أساتذة جامعة وهران من خلال تواجدهم في احتجاجا ليس الأوّل من نوعه أمام مقّر الولاية بضرورة التدخّل العاجل من قبل كافة المعنيين لإعادة إطلاق الأشغال وتسريعها من أجل تفكيك أزمة السكن وتخلصيهم من المعاناة التي يتخبّطون فيها منذ سنوات، كما طالبوا بتمكينهم من سكنات جاهزة كإعارة في إطار الاتفاقية المبرمة ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السكن والعمران والمدينة. كما هدّد العشرات من المحتجّين بنقل حركتهم الاحتجاجية إلى مقر الوزارة الوصيّة في حال عدم الوقوف على أيّ تطوّرات إيجابية تخدم المشروع.