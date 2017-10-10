أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المنصورة بولاية برج بوعريريج، شابين يبلغان من أعمارهما 23 سنة و26 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية محاولة قتل شاب آخر يبلغ من العمر 28 سنة.
حيث أنه وبعد تلقي عناصر الأمن لمكالمة هاتفية من مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المنصورة بشأن استقبالها للشاب الضحية والذي كان في حالة جد خطيرة لمعاناته من إصابات وجروح خطيرة في أنحاء مختلفة من جسمه، على الفور تنقل عناصر فرقة الشرطة القضائية إلى المستشفى وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم، التي مكنتهم من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما واقتيادهما إلى مقر المصلحة للتحقيق معهما.
وتبين أن المناوشات الكلامية التي وقعت بين الموقوفين والضحية، في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا في أحد شوارع المنصورة، انتهت باعتداء سافر على الضحية بأسلحة بيضاء، ما تسبب له في عدّة جروح خطيرة وبليغة في أنحاء مختلفة من الجسم، من بينها طعنة على الجهة اليسرى من البطن، بالإضافة لجرح آخر على مستوى اليد اليمنى تسبب في قطع الشرايين وكسر في المعصم، بالإضافة إلى جروح بليغة على مستوى اليد اليسرى، وأخرى على الجبين، والرأس، وطعنة على مستوى الوجه، ما أجبر الأطباء على خياطته بـأكثر من 50 غرزة كاملة في مختلف الجروح التي أصيب بها، منها 11 غرزة على مستوى الوجه. وفي الوقت الذي لم تتضح فيه بعد أسباب هذا الاعتداء الخطير والذي كاد يتسبب في هلاك الضحية الذي سارع الأطباء لإسعافه، ووقف النزيف الذي تعرض له، فقد تم تقديم المشتبه فيهما امام وكيل الجمهورية الذي أحالهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة، رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع المشتبه فيه الثاني تحت الرقابة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، قبل إحالة المشتبه فيهما على المحاكمة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1"توانسة" يدخلون سواحل الطارف في قوارب ويطلبون اللجوء!
2محلات الأعشاب والرقية تستقطب الجزائريين أكثر من المستشفيات
3تاجر يقتل نائب رئيس بلدية في الشلف برفش
4سبعة جرحى في اصطدام تسلسلي بين تسع مركبات بالبليدة
5شجار بين ابن مقاول ومواطنين يتسبب في أحداث شغب بتيارت
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
"الجزائر تعادل إسبانيا"!!
عمار يزلي
النصب لأجل المناصب
جمال لعلامي
"تمهبيل" بلا تمثيل!
رشيد ولدبوسيافة
من أمر بـ"طرد" الخبراء من المدرسة؟
قادة بن عمار
ليس دفاعا عن خليدة تومي!
حبيب راشدين
المنازلة التي لن يخسرها الإسلام
جمال لعلامي
وباء الأميار!
قادة بن عمار
مرحلة "الزطشنة"!
سليم قلالة
بلا توتُّر
جمال لعلامي
عيب وعار علينا!
الفيديو
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جروح الضحية خيطت بـ50 غرزة
شابان يمزقان جسد شاب بالأسلحة البيضاء ويحاولان قتله في برج بوعريريج
نادية طلحي
أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المنصورة بولاية برج بوعريريج، شابين يبلغان من أعمارهما 23 سنة و26 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية محاولة قتل شاب آخر يبلغ من العمر 28 سنة.
تغطيات ذات صلة
شائعة تخرج المواطنين إلى الشارع بالشلف
شابان يمزقان جسد شاب بالأسلحة البيضاء ويحاولان قتله في برج بوعريريج
أساتذة جامعة وهران يحتجّون بسبب تجميد مشروع 600 مسكن وظيفي
صراعات المجلس البلدي"تجوّع" 3700 تلميذ بذراع القائد في بجاية
سكنات غير لائقة بأدرار تثير استياء المستفيدين
حيث أنه وبعد تلقي عناصر الأمن لمكالمة هاتفية من مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المنصورة بشأن استقبالها للشاب الضحية والذي كان في حالة جد خطيرة لمعاناته من إصابات وجروح خطيرة في أنحاء مختلفة من جسمه، على الفور تنقل عناصر فرقة الشرطة القضائية إلى المستشفى وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم، التي مكنتهم من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما واقتيادهما إلى مقر المصلحة للتحقيق معهما.
وتبين أن المناوشات الكلامية التي وقعت بين الموقوفين والضحية، في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا في أحد شوارع المنصورة، انتهت باعتداء سافر على الضحية بأسلحة بيضاء، ما تسبب له في عدّة جروح خطيرة وبليغة في أنحاء مختلفة من الجسم، من بينها طعنة على الجهة اليسرى من البطن، بالإضافة لجرح آخر على مستوى اليد اليمنى تسبب في قطع الشرايين وكسر في المعصم، بالإضافة إلى جروح بليغة على مستوى اليد اليسرى، وأخرى على الجبين، والرأس، وطعنة على مستوى الوجه، ما أجبر الأطباء على خياطته بـأكثر من 50 غرزة كاملة في مختلف الجروح التي أصيب بها، منها 11 غرزة على مستوى الوجه. وفي الوقت الذي لم تتضح فيه بعد أسباب هذا الاعتداء الخطير والذي كاد يتسبب في هلاك الضحية الذي سارع الأطباء لإسعافه، ووقف النزيف الذي تعرض له، فقد تم تقديم المشتبه فيهما امام وكيل الجمهورية الذي أحالهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة، رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع المشتبه فيه الثاني تحت الرقابة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، قبل إحالة المشتبه فيهما على المحاكمة.