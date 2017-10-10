جروح الضحية خيطت بـ50 غرزة شابان يمزقان جسد شاب بالأسلحة البيضاء ويحاولان قتله في برج بوعريريج

أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المنصورة بولاية برج بوعريريج، شابين يبلغان من أعمارهما 23 سنة و26 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية محاولة قتل شاب آخر يبلغ من العمر 28 سنة.

حيث أنه وبعد تلقي عناصر الأمن لمكالمة هاتفية من مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المنصورة بشأن استقبالها للشاب الضحية والذي كان في حالة جد خطيرة لمعاناته من إصابات وجروح خطيرة في أنحاء مختلفة من جسمه، على الفور تنقل عناصر فرقة الشرطة القضائية إلى المستشفى وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم، التي مكنتهم من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما واقتيادهما إلى مقر المصلحة للتحقيق معهما.

وتبين أن المناوشات الكلامية التي وقعت بين الموقوفين والضحية، في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا في أحد شوارع المنصورة، انتهت باعتداء سافر على الضحية بأسلحة بيضاء، ما تسبب له في عدّة جروح خطيرة وبليغة في أنحاء مختلفة من الجسم، من بينها طعنة على الجهة اليسرى من البطن، بالإضافة لجرح آخر على مستوى اليد اليمنى تسبب في قطع الشرايين وكسر في المعصم، بالإضافة إلى جروح بليغة على مستوى اليد اليسرى، وأخرى على الجبين، والرأس، وطعنة على مستوى الوجه، ما أجبر الأطباء على خياطته بـأكثر من 50 غرزة كاملة في مختلف الجروح التي أصيب بها، منها 11 غرزة على مستوى الوجه. وفي الوقت الذي لم تتضح فيه بعد أسباب هذا الاعتداء الخطير والذي كاد يتسبب في هلاك الضحية الذي سارع الأطباء لإسعافه، ووقف النزيف الذي تعرض له، فقد تم تقديم المشتبه فيهما امام وكيل الجمهورية الذي أحالهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة، رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع المشتبه فيه الثاني تحت الرقابة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، قبل إحالة المشتبه فيهما على المحاكمة.