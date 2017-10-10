مسيرة 30 سنة من السينما الجزائرية جولة وطنية لـ10 أفلام خضعت للترميم والرقمنة

ينظم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري قافلة سينمائية عبر ست ولايات "وهران، الجزائر العاصمة، سعيدة، معسكر، قسنطينة، عنابة، بجاية" لعرض 10 أفلام استفادت مؤخرا من عملية الترميم والرقمنة في إطار برنامج الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

تنطلق جولة العروض السبت المقبل تزامنا مع انطلاق فعاليات الندوة الدولية بالمكتبة الوطنية حول "الذاكرة السينمائية وحماية التراث السينمائي". الجولة السينمائية التي تستمر إلى غاية 20 ديسمبر المقبل تنطلق بعرض فيلم "تحيا يا ديدو" لمحمد زينات بمتحف سينما العاصمة يوم السبت على الثامنة والنصف مساء. جولة العاصمة سيختتمها فيلم "أطفال الريح" لإبراهيم تساكي. جولة وهران ستنطلق بسينماتيك وهران يوم 21 أكتوبر المقبل وتستمر أسبوعا كاملا، حيث يختتم برنامج عروض وهران يوم 26 أكتوبر بفيلم "عمر قتلاتو" لمرزاق علواش، وينتظر أن تزور الأفلام المعنية سعيدة أيام 4 و5 و6 نوفمبر القادم.. على أن تختتم بجاية برنامج العروض والقافلة ككل بفيلم "القلعة" يوم 20 ديسمبر القادم.

الأفلام التي تم رقمنتها وترميمها مؤخرا تمثل أهم محطات السينما الجزائرية في مختلف مراحها تعطي صورة واضحة عن تاريخ الفن السابع الجزائري من حرب التحرير إلى معارك البناء وأهم توجهات مخرجيها وكذا المضامين التي تطرق إليها الفن السابع في بلادنا الذي واكب مختلف الهزات والأزمات والتحولات التي مرت بها الجزائر من الفيلم الثوري إلى الأفلام الاجتماعية، ومن الأفلام القصيرة إلى الأفلام الطويلة تختصر هذه العشرة أفلام مسيرة 30 سنة من السينما الجزائرية. الأفلام المعنية وهي "تحيا يا ديدو" لمحمد زينات، "فجر المعذبين" لأحمد راشدي، "المنطقة المحرمة" لأحمد لعلام، "عطلة المفتش الطاهر" لموسى حداد، "عمر قتلاتو" لمرزاق علواش، "ليلى والأخريات" لسيد علي مازيف، "أطفال الريح" لإبراهيم تساكي، "بني هندل" للمين مرباح، "القلعة" لأحمد شويخ،" دورية نحو الشرق" لعمار العسكري.