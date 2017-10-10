أنهى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، ، مهام مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، طارق بلعريبي الذي تم استدعاؤه لمهام أخرى.
وكشف مصدر رسمي بوزارة السكن والعمران والمدينة، أن الوزير طمار قد عيّن سعيد روبة، مديرا جديدا لوكالة عدل خلفا لطارق بلعريبي.
وكان سعيد روبة يشغل منصب مدير لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تيارت.
كان وزير السكن الجديد عبد الوحيد طمار، قد أمر مدير "عدل" بإلغاء كل خرجاته الميدانية ما كان ينبئ بتنحيته. وأضافت نفس المصادر أنه من المرجح أن يتم تنصيب المدير الجديد مساء الخميس، بمقر وكالة "عدل".
ونفى المصدر ذاته أن يكون الوزير قد أنهى مهام مدير المؤسسة الوطنية للرقية العقارية محمد الشريف عون بخلاف ما تم تداوله، مؤخرا، في مواقع التواصل الإجتماعي.
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تعيين سعيد روبة خلفا له
إنهاء مهام مدير وكالة "عدل" طارق بلعريبي
الشروق أون لاين
أنهى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، ، مهام مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، طارق بلعريبي الذي تم استدعاؤه لمهام أخرى.
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وكشف مصدر رسمي بوزارة السكن والعمران والمدينة، أن الوزير طمار قد عيّن سعيد روبة، مديرا جديدا لوكالة عدل خلفا لطارق بلعريبي.
وكان سعيد روبة يشغل منصب مدير لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تيارت.
كان وزير السكن الجديد عبد الوحيد طمار، قد أمر مدير "عدل" بإلغاء كل خرجاته الميدانية ما كان ينبئ بتنحيته. وأضافت نفس المصادر أنه من المرجح أن يتم تنصيب المدير الجديد مساء الخميس، بمقر وكالة "عدل".
ونفى المصدر ذاته أن يكون الوزير قد أنهى مهام مدير المؤسسة الوطنية للرقية العقارية محمد الشريف عون بخلاف ما تم تداوله، مؤخرا، في مواقع التواصل الإجتماعي.