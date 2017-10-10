أيد مجلس قضاء سوق أهراس، هذا الأسبوع، الحكم الصادر عن محكمة الجنح بإدانة تلميذ بالثانوي بعام حبسا نافذا مع غرامة مالية بعد متابعته بجنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالكسر بعد اقتحام المتهم، مسكن شرطي يقع بالحي السكني التابع لجهاز الشرطة والاستيلاء على 3 سخانات للمياه.
وأفضت التحريات إلى توقيف المتهم وهو ابن شرطي وطالب ثانوي غير مسبوق قضائيا وبعد مواجهته ببعض الأدلة والقرائن اعترف بالجرم المنسوب إليه، وكشف عن بيعه المسروقات لبعض الأشخاص الذين تم سماعهم في محاضر رسمية وتوجيه تهمة إخفاء أشياء مسروقة، أين صرحوا بأنهم لا علم لهم بأن هذه السخانات مسروقة خاصة بعد إقناعهم من طرف المتهم بأنه يحتاج إلى المال من أجل إجراء عملية جراحية لوالده الذي يعاني من حالة مرضية خطيرة.
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تلميذ يسطو على مساكن بحي للشرطة في سوق أهراس
ص. ذيب
أيد مجلس قضاء سوق أهراس، هذا الأسبوع، الحكم الصادر عن محكمة الجنح بإدانة تلميذ بالثانوي بعام حبسا نافذا مع غرامة مالية بعد متابعته بجنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالكسر بعد اقتحام المتهم، مسكن شرطي يقع بالحي السكني التابع لجهاز الشرطة والاستيلاء على 3 سخانات للمياه.
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وأفضت التحريات إلى توقيف المتهم وهو ابن شرطي وطالب ثانوي غير مسبوق قضائيا وبعد مواجهته ببعض الأدلة والقرائن اعترف بالجرم المنسوب إليه، وكشف عن بيعه المسروقات لبعض الأشخاص الذين تم سماعهم في محاضر رسمية وتوجيه تهمة إخفاء أشياء مسروقة، أين صرحوا بأنهم لا علم لهم بأن هذه السخانات مسروقة خاصة بعد إقناعهم من طرف المتهم بأنه يحتاج إلى المال من أجل إجراء عملية جراحية لوالده الذي يعاني من حالة مرضية خطيرة.