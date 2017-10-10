نظم عشرات الأولياء مسيرة في جبل أمساعد جنوب المسيلة،الأربعاء،على خلفية توقف الدراسة بثانوية أول نوفمبر منذ ما يقارب 4 أسابيع نتيجة إضراب الأساتذة وتوقفهم عن العمل بعد تقليص عدد أساتذة مادة الرياضيات من 3 إلى أستاذين فقط وهو ما تسبب في زيادة الحجم الساعي إلى غاية 24 ساعة يوميا الأمر الذي رفضته الأستاذتين ،مما دفع البقية إلى الالتحاق بالإضراب تعبيرا عن تضامنهم مع زملاؤهم.
الأولياء الذين ناهز تعدادهم 120 ،نظموا نهار الأربعاء، حسب المعلومات المتوفرة لدى"الشروق"استنادا إلى رواية مصدر محلي مسيرة من الثانوية إلى غاية مقر البلدية على مسافة تناهز 800 مترا ،سرعان ما التحق بهم العديد من المواطنين إلى غاية مقر الدائرة تعبيرا عن قلقهم و امتعاضهم من تعطل الدراسة لأبنائهم ،مُوجهين أصابع اللوم والاتهام إلى مديرية التربية التي تتقاعس ـ حسبهم ـ في التدخل و عدم إيجاد حلول لإضراب الأساتذة ،مما جعل أبنائهم بمثابة رهينة.
وعلمت"الشروق"في سياق ذاته بأن رئيس الدائرة استقبل ممثلين عنهم ،واستمع إلى المطلب في انتظار تدخل مدير القطاع،خاصة و أن معلومات من بيت الثانوية تفيد بتعيين المديرية أستاذا من اختصاص الميكانيك، لا أنه رفض تدريس مادة الرياضيات وهو ما أطال من عمر الأزمة.
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مسيرة لأولياء تلاميذ بالمسيلة
أحمد قرطي
نظم عشرات الأولياء مسيرة في جبل أمساعد جنوب المسيلة،الأربعاء،على خلفية توقف الدراسة بثانوية أول نوفمبر منذ ما يقارب 4 أسابيع نتيجة إضراب الأساتذة وتوقفهم عن العمل بعد تقليص عدد أساتذة مادة الرياضيات من 3 إلى أستاذين فقط وهو ما تسبب في زيادة الحجم الساعي إلى غاية 24 ساعة يوميا الأمر الذي رفضته الأستاذتين ،مما دفع البقية إلى الالتحاق بالإضراب تعبيرا عن تضامنهم مع زملاؤهم.
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الأولياء الذين ناهز تعدادهم 120 ،نظموا نهار الأربعاء، حسب المعلومات المتوفرة لدى"الشروق"استنادا إلى رواية مصدر محلي مسيرة من الثانوية إلى غاية مقر البلدية على مسافة تناهز 800 مترا ،سرعان ما التحق بهم العديد من المواطنين إلى غاية مقر الدائرة تعبيرا عن قلقهم و امتعاضهم من تعطل الدراسة لأبنائهم ،مُوجهين أصابع اللوم والاتهام إلى مديرية التربية التي تتقاعس ـ حسبهم ـ في التدخل و عدم إيجاد حلول لإضراب الأساتذة ،مما جعل أبنائهم بمثابة رهينة.
وعلمت"الشروق"في سياق ذاته بأن رئيس الدائرة استقبل ممثلين عنهم ،واستمع إلى المطلب في انتظار تدخل مدير القطاع،خاصة و أن معلومات من بيت الثانوية تفيد بتعيين المديرية أستاذا من اختصاص الميكانيك، لا أنه رفض تدريس مادة الرياضيات وهو ما أطال من عمر الأزمة.