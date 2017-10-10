مصر تمدد حالة الطوارئ

أعلنت مصر، الخميس، تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من يوم غد (الجمعة).

وجاء في قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ العاشر من أكتوبر الجاري ونشرته الجريدة الرسمية، اليوم (الخميس): "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر".

وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أفريل الماضي وأسفر عن مقتل 45 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.

ثم تم تمديدها في جويلية الماضي لمدة ثلاثة أشهر إضافية.