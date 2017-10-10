استقبله الرئيس ولد عبد العزيز بنواقشط مساهل: فتح معبر بري بين الجزائر وموريتانيا قريبا

أعلن وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الخميس، عن قرب فتح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا يربط بين ولاية تندوف ومدينة ازويرات الموريتانية.

وبعد استقباله من طرف الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في نواكشوط أين عقد معه جلسة مباحثات تطرقت للوضع في منطقة الساحل الإفريقي، قال مساهل إن المعبر الذي يفتتح خلال أيام، "ستكون له انعكاساته الإيجابية أولًا لتعزيز العلاقات ما بين سكان المناطق الحدودية، وثانيًا يفتح الباب لتبادل اقتصادي وتجاري أكبر بين البلدين".

وأضاف وقال وزير الخارجية، الذي يزور موريتانيا، إنه "ناقش مع الرئيس الموريتاني الوضع في المنطقة سواء تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب أو المخدرات أو الجريمة المنظمة أو الهجرة السرية"، لافتا إلى أن "هذه القضايا تحتاج لتنسيق أكثر بين البلدين وكذا دول المنطقة وهو ما يدخل في إطار تعزيز الأمن بين بلداننا".

وأشار إلى أن اللقاء تطرق أيضًا للدورة المقبلة للجنة العليا الموريتانية الجزائرية التي تستضيفها نواكشوط بداية العام القادم.

وقال إن اللقاء تطرق كذلك لموضوع التبادل التجاري الذي قال إنه يتحسن يومًا بعد يوم بين البلدين، دون أن يعطي أرقامًا بهذا الخصوص.

كما تطرق اللقاء كذلك لمواضيع مختلفة أخرى بينها تكوين الطلبة الموريتانيين في الجزائر "حيث هناك هذه السنة أكثر من 200 طالب في ميادين متعددة منها الطب والصحة والفلاحة وفي مجال الشرطة والمجال العسكري" بحسب مساهل.