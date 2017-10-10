كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، عشر قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأغراض أخرى، خلال عملية بحث وتفتيش بعين الدفلى.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام، ثلاثة (03) مهربين وضبطت (03) شاحنات ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(3,4) طنا من المواد الغذائية و(8400) لتر من الوقود، في حين أوقفت مفرزة أخرى بورقلة، مهربا وضبطت شاحنة و(07) مركبات و(4261) وحدة من مختلف المشروبات. كما ضبط عناصر الدرك الوطني بأم البواقي، مركبة و(3250) حزمة سجائر.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران ومستغانم وعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لــ(98) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (35) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بورقلة وتلمسان وبشار وأدرار.
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توقيف 98 "حراقا" بوهران ومستغانم وعنابة
تدمير 10 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى
الشروق أون لاين
كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، عشر قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأغراض أخرى، خلال عملية بحث وتفتيش بعين الدفلى.
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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام، ثلاثة (03) مهربين وضبطت (03) شاحنات ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(3,4) طنا من المواد الغذائية و(8400) لتر من الوقود، في حين أوقفت مفرزة أخرى بورقلة، مهربا وضبطت شاحنة و(07) مركبات و(4261) وحدة من مختلف المشروبات. كما ضبط عناصر الدرك الوطني بأم البواقي، مركبة و(3250) حزمة سجائر.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران ومستغانم وعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لــ(98) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (35) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بورقلة وتلمسان وبشار وأدرار.