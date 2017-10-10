أمريكا تنسحب من اليونسكو

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، انسحابها من عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متهمة المنظمة الدولية بـ"التحيز ضد إسرائيل".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن واشنطن سوف ترسل "بعثة مراقبة" بدلاً من الموجودة حالياً في مقر المنظمة في باريس، حسب ما نقل موقع قناة "بي بي سي عربي".

وفي أول رد من اليونسكو على الانسحاب الأمريكي، قالت المنظمة في تصريح مقتضب، إن "قرار واشنطن الانسحاب من المنظمة يمثل خسارة للأسرة الدولية والتعددية".

وألقت صراعات الشرق الأوسط بظلالها مراراً وتكراراً على عمل المنظمة، التي تشتهر بقائمتها لمواقع التراث العالمي، كما لاحقت المنظمة اتهامات بـ"تسسيس" عملها الثقافي و"سوء الإدارة".

وبعد موافقة المنظمة على قبول فلسطين كعضو، أوقفت الولايات المتحدة، أكبر ممول للمنظمة، دعمها المالي لها.