تمكنت فصائل الأمن والتدخل والفرق الساحلية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، ليلة الأربعاء، من إحباط محاولات هجرة سرية جماعية لأفواج متفرقة من حراقة جزائريين كانوا بصدد الإبحار في وقت واحد نحو أوروبا.
وهي المهمة التي تمت في إطار عمليات مداهمة نفذتها ذات المصالح في عدد من سواحل شرق وهران، وتم على إثرها توقيف 38 شخصا في المجموع، منهم 3 من مدبري تلك الرحلات ضبطوا متورطين بالجرم المشهود في اعتيادهم المتاجرة في تهريب البشر، أما الـ 35 الباقون فيمثلون حراقة، ينحدرون من ولايات جزائرية مختلفة، منها غليزان، الجزائر العاصمة، البليدة، المسيلة، بجاية، إضافة إلى وهران.
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توقيف 38 حراقا ومهربيهم ساعات قبل إقلاعهم بسواحل شرق وهران
خيرة غانو
تمكنت فصائل الأمن والتدخل والفرق الساحلية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، ليلة الأربعاء، من إحباط محاولات هجرة سرية جماعية لأفواج متفرقة من حراقة جزائريين كانوا بصدد الإبحار في وقت واحد نحو أوروبا.
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وهي المهمة التي تمت في إطار عمليات مداهمة نفذتها ذات المصالح في عدد من سواحل شرق وهران، وتم على إثرها توقيف 38 شخصا في المجموع، منهم 3 من مدبري تلك الرحلات ضبطوا متورطين بالجرم المشهود في اعتيادهم المتاجرة في تهريب البشر، أما الـ 35 الباقون فيمثلون حراقة، ينحدرون من ولايات جزائرية مختلفة، منها غليزان، الجزائر العاصمة، البليدة، المسيلة، بجاية، إضافة إلى وهران.