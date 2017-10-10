آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
-
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
-
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
-
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
-
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
-
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
-
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
-
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
-
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
-
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
تعليمة صادرة عن الداخلية تمنح المواطنين مهلة إضافية إلى أوت 2019
رسميا.. تأجيل إلزامية تسوية البنايات غير المكتملة إلى 3 سنوات!
قررت الحكومة تمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة إلى شهر أوت 2019، بعدما تم تحديدها في تعليمات سابقة بأوت 2016، وهذا في إجراء جديد أبرقته الداخلية للولاة شهر أكتوبر الجاري، لمنح المواطنين مهلة إضافية لتسوية وضعية منازلهم وبناياتهم غير المكتملة وغير المطابقة.
وتفيد تعليمة صادرة عن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية موجهة إلى ولاة الجمهورية بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، تحوز "الشروق" نسخة منها، بتمديد آجال تسوية ومطابقة البنايات، بثلاث سنوات إضافية، وذلك من 2 أوت 2016 إلى غاية 2 أوت 2019.
وكان قانون 08-15 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008، المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم تمديدها إلى أوت 2013 ثم إلى أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية لسنة 2014 في حين لجأت حكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال إلى تعليق العمل بمحتوى مواد قانون تسوية البنايات غير المكتملة، بعدما تعرض عدد كبير من المواطنين، الذين لم يقوموا بتسوية بناياتهم، إلى ترتيبات قمعية ومقيدة، جراء اشتراط المطابقة المسبقة.
وتتمثل هذه الإجراءات في تجميد الإيجارات وتجديد عقود الإيجار، الأمر الذي يدفع قانونا إلى وقف النشاطات الممارسات في هذه المحلات، ويعيق إطلاق نشاطات جديدة، وبالتالي حرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية من مداخيلها، فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم إلى غرامات، حيث لجأت حينها الحكومة إلى مراجعة القانون من أجل ضمان ربح الوقت ورفع الحرج عن الموثقين، الذين وجدوا مشاكل قانونية عديدة مع نص القرار قبل أن يتم إصدار قرار آخر يطلب منهم عدم المطالبة بشهادة المطابقة كشرط مسبق لإعداد عقود الإيجار.
من جهته، أكد حينها وزير السكن والمدينة السابق عبد المجيد تبون، أن قانون تسوية وضعية البنايات غير المطابقة جاء لتسيير حياة المواطنين وليس لمعاقبتهم، مشيرا إلى أهم العراقيل التي حالت دون نجاح العملية على غرار مشكل ملكية العقار، علما أن أغلب الحالات التي رفضت تسويتها- حسب معلومات "الشروق" تتعلق بعدم مطابقة الرخصة لدفتر الشروط أو لعدم وجود ملكية للأرض، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في هذا القانون والشروع أولا، من خلال مديري أملاك الدولة، في بيع تلقائي للعقارات التي شيدت فوقها هذه البنايات بالسعر القديم أو الرمزي وبعدها المرور إلى تسوية ومطابقة البنايات- يرى العديد من المتتبعين.
بوشنقارة - Hassi El kaboya2017/10/12 على 21:111
بقي مشكل آخر وهو شرط وجود العقد للربط بالكهرباء والماء !
الذين دفعوا ملفاتهم وينتظرون التسوية هم معلغون لأن مصالح سونلغاز ترفض إيصالهم بالكهرباء بسبب عدم وجود العقد
نطلب من الوزير تعليق إلزامية العقد لإيصال الكهرباء والماء
وشكرا
02017/10/12 على 21:292
لن تسوى أبدا ، و لا حل لها إلا بإلغاء هدا القانون ، لأن البلاد و الدولة يسودها منطق الفوضى ، و ستبقى فوضى إلى الأبد
02017/10/12 على 21:393
خبر مفرح لكن للحكومة موجهة هذه المهلة ام لمن لو تحقق الاكتمال في 50 سنة فهذا جيد اما التسوية في ادارة بيروقرلطية غير ممكنة على ديما مادام السيسثام و ادهان الغاشي لم تتغير ؤلائك الذين تحصلوا على التسوية بطريقة او اخرى انهم يتفاخرون
بازين صالح - بكوش لخضر سكيكد2017/10/12 على 21:424
تقدمت بملف التسوية للجهات الرسمية البلدية والدائرة سنة2010 الى يومنا هذا ولكن لا حياة لمن تنادي 08سنوات وانا مازلت في الانتضار قصدت كل الجهات المعنية واجهت عراقيل و سمعت اجابات غير مقنعة من طرف المسؤولين فعن اي تسوية تتحدثون لا انا اتممت بنايتي ولاسويتها فمتى يكون الفرج
02017/10/12 على 21:495
عمركم ما تخدمو القانون العمران في الجزائر كارتة اصبحت المدن دواوير . لاطرق لا مرافق و الكل يقول غير انا. البلد الوحيد لي تبني فيه كيتحب وين تحب