رحل إلى دار البقاء المفكر الجزائري الكبير، مهندس ملتقيات الفكر الإسلامي، الدكتور عبد الوهاب حمّودة، الرجل الذي ناضل عقودا لأجل الدين والوطن، لكنه رفض أن يكون وزيرا للشؤون الدينية، تقديرا منه لثقل الأمانة.
واعترافا بمكانة هذه القامة السامقة التي تركت بصماتها الجليّة وآثارها الطيبة، دعوةً و فكرًا وتعليمًا وبحثًا وتربيةً للأجيال، تنظم مؤسسة "الشروق" للإعلام والنشر تأبينية الفقيد يوم السبت 14/10/2017 بمقر الجريدة، بداية من الساعة 10 صباحا، حيث تكون الدعوة مفتوحة إلى كافة رفقاء وأصدقاء وأقرباء ومحبّي المرحوم، للحضور والمشاركة في تسجيل محاسن ومناقب هذا العالم الجليل، سائلين العليّ القدير أن يسكنه الفردوس الأعلى.
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"الشروق" تنظم: تأبينية المفكر الدكتور عبد الوهاب حمودة
ق.و
رحل إلى دار البقاء المفكر الجزائري الكبير، مهندس ملتقيات الفكر الإسلامي، الدكتور عبد الوهاب حمّودة، الرجل الذي ناضل عقودا لأجل الدين والوطن، لكنه رفض أن يكون وزيرا للشؤون الدينية، تقديرا منه لثقل الأمانة.
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واعترافا بمكانة هذه القامة السامقة التي تركت بصماتها الجليّة وآثارها الطيبة، دعوةً و فكرًا وتعليمًا وبحثًا وتربيةً للأجيال، تنظم مؤسسة "الشروق" للإعلام والنشر تأبينية الفقيد يوم السبت 14/10/2017 بمقر الجريدة، بداية من الساعة 10 صباحا، حيث تكون الدعوة مفتوحة إلى كافة رفقاء وأصدقاء وأقرباء ومحبّي المرحوم، للحضور والمشاركة في تسجيل محاسن ومناقب هذا العالم الجليل، سائلين العليّ القدير أن يسكنه الفردوس الأعلى.