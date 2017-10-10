خلفا للواء عمار بهلولي تنصيب العميد غالي بلقصير رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني

أشرف قائد الدرك الوطني، اللواء نوبة مناد، الخميس،على مراسم تنصيب العميد غالي بلقصير في منصب رئيس أركان قيادة الدرك الوطني خلفا للواء عمار بهلولي.

وأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، تلقت "الشروق" نسخة منه بأنه "طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2017، المتضمن التعيين في وظائف رئيس أركان الدرك الوطني، أشرف قائد الدرك الوطني، اللواء نوبة مناد، بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، على مراسم تنصيب العميد غالي بلقصير في منصب رئيس أركان قيادة الدرك الوطني خلفا للواء عمار بهلولي".