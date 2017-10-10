أشرف قائد الدرك الوطني، اللواء نوبة مناد، الخميس،على مراسم تنصيب العميد غالي بلقصير في منصب رئيس أركان قيادة الدرك الوطني خلفا للواء عمار بهلولي.
وأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، تلقت "الشروق" نسخة منه بأنه "طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2017، المتضمن التعيين في وظائف رئيس أركان الدرك الوطني، أشرف قائد الدرك الوطني، اللواء نوبة مناد، بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، على مراسم تنصيب العميد غالي بلقصير في منصب رئيس أركان قيادة الدرك الوطني خلفا للواء عمار بهلولي".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
150 دينارا فقط.. وجبة لكلّ تلميذ بالمطاعم المدرسية!
2المغرب في ورطة ويجتر محاولة إقحام الجزائر في القضية
3طائرات سودانية "مُهملة" بمطار هواري بومدين منذ 7 سنوات!
4نقابة للزوايا تدعو إلى تجميد بناء المساجد !
5الجيش يدخل حرب "الفضاء الإلكتروني" ومكافحة الجوسسة
Français English
الرأي
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
سليم قلالة
من مشكلة فرعية.. إلى مشكلة فرعية أخرى!
أبو بكر خالد سعد الله
"الجزائر تعادل إسبانيا"!!
عمار يزلي
النصب لأجل المناصب
جمال لعلامي
"تمهبيل" بلا تمثيل!
رشيد ولدبوسيافة
من أمر بـ"طرد" الخبراء من المدرسة؟
قادة بن عمار
ليس دفاعا عن خليدة تومي!
حبيب راشدين
المنازلة التي لن يخسرها الإسلام
جمال لعلامي
وباء الأميار!
قادة بن عمار
مرحلة "الزطشنة"!
الفيديو
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
خلفا للواء عمار بهلولي
تنصيب العميد غالي بلقصير رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني
ح.ح
أشرف قائد الدرك الوطني، اللواء نوبة مناد، الخميس،على مراسم تنصيب العميد غالي بلقصير في منصب رئيس أركان قيادة الدرك الوطني خلفا للواء عمار بهلولي.
تغطيات ذات صلة
تنصيب العميد غالي بلقصير رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني
مساهل: فتح معبر بري بين الجزائر وموريتانيا قريبا
إنهاء مهام مدير وكالة "عدل" طارق بلعريبي
الإدارة "ظلمت" مترشحين.. ومحاباة الولاة تبقى بلا دليل
أويحيى في 8 تجمعات شعبية بالولايات خلال الحملة الإنتخابية
وأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، تلقت "الشروق" نسخة منه بأنه "طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2017، المتضمن التعيين في وظائف رئيس أركان الدرك الوطني، أشرف قائد الدرك الوطني، اللواء نوبة مناد، بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، على مراسم تنصيب العميد غالي بلقصير في منصب رئيس أركان قيادة الدرك الوطني خلفا للواء عمار بهلولي".