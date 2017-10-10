وفاة متصدر قائمة حزب المستقبل بسكيكدة في حادث مرور

توفى، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، بالمستشفى العسكري بقسنطينة، المرشح للانتخابات المحلية بسكيكدة، متصدر قائمة حزب جبهة المستقبل ببلدية أمجاز الدشيش "برواق رمضان"، المدعو "حبيب" 61 سنة، وذلك في حادث مرور خطير وقع أمس الأول بمدخل البلدية المذكورة، تمثل في اصطدام السيارة التي كانت تقله من نوع "بيكانتو" بسيارة نفعية، حيث أصيب بجروح متفاوتة الخطورة، ليتم نقله إلى مستشفى الحروش ومنه إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة.

وبعدها تقرر تحويله إلى المستشفى العسكري بقسنطينة، حيث بذل الطاقم الطبي مجهودات جبارة، إلا أنه سرعان ما فارق الحياة نتيجة الجروح الخطيرة التي تعرض لها.

يذكر أن الضحية أب لستة أطفال، وهو إطار متقاعد من قطاع الأشغال العمومية، انخرط في حزب جبهة التحرير الوطني سنة 1979 وعمره لم يتجاوز 23 سنة، حيث استمر في النضال في الحزب العتيد إلى غاية سنة 1997، لينتقل إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث انتخب نائبا بالمجلس الشعبي البلدية أمجاز الدشيش حتى سنة 2002، تم انتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية في قائمة حرة خلال عهدة 2002 إلى غاية 2007، ليتصدر خلال الانتخابات المحلية المقبلة قائمة جبهة المستقبل ببلدية أمجاز الدشيش.

للإشارة، فإن جنازته شيعت الخميس بمقبرة البلدية وحضرها جمع غفير من سكان المنطقة وبعض المرشحين للانتخابات المحلية الذين ينتمون إلى مختلف الأحزاب.