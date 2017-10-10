صنع العالم المصري القطري، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي بلغ في التاسع من شهر سبتمبر الماضي الواحدة والتسعين من العمر، الحدث من خلال الرسالة الحميمية التي أرسلها إلى ابنته من زوجته المصرية الأولى عُلا القرضاوي، التي مرّ على تواجدها في السجن الانفرادي في مصر، مئة يوم، من دون أن تظهر بوادر لأجل إطلاق سراحها رفقة زوجها.
الشيخ يوسف القرضاي الذي نشر الرسالة على موقعه الخاص، حاول أن يبعث رسائل أخرى، لسجناء الرأي في مصر وأيضا للنظام الحاكم والإعلام المصري، فقد طمأن ابنته بكونها في زنزانتها الضيقة أعلى قدرا وشأنا من الذين ظلموها وينعمون في القصور. ولكنه في نفس الوقت أعرب عن شوقه لابنته، وتحسّس وجعها عندما قال: ما أطول أيام الظلم على المظلوم فاليومُ فيها بمقدار سنة، ولكن الأكيد أن أيام الظلم ستنقضي وستعودين وزوجك إلى أهلك وبيتك سالمة غانمة.
وقصف الشيخ القرضاوي النظام المصري الذي رأى بأنه ظلم ابنته، لأن ذنبها الوحيد كان أنها ابنة الشيخ، وبرّأها من كل التهم الموجهة إليها، وقال إنها لم تشارك، ولا مرة واحدة في أي احتجاج أو مسيرة، وظلت قارّة في بيتها، ولكن ارتباط اسمها باسم القرضاوي، هو سبب وجعها، وساءته عمليات التشهير التي طالت ابنته التي ظهرت صورها في الصفحات الأولى لمختلف الصحف المصرية والخليجية، وكتب تحت بعضها ابنة الإرهابي القرضاوي، وأثارت رسالة الشيخ، ردود فعل متباينة بين من تعاطف مع الشيخ وطالب بإطلاق سراح سيدة لا ذنب لها سوى أنها ابنة مطلوب من النظام المصري، وبين، من تساءل عن سبب صمت الشيخ القرضاوي حيال نساء أخريات هنّ حاليا في السجن، وتحركه بعد أن تم القبض على ابنته، وذكروه بالرعيل الأول من المسلمين من أمثال عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق، الذين كانوا يضعون أبناءهم في خدمة قضيتهم وليس كما يفعل دعاة الزمن الحالي، الذين لا يتوقفون عن إلقاء الفتاوى ودعوة الناس للتظاهر والاحتجاج، ويُبعدون أبناءهم عن قلب هذه المعارك
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بعد مئة يوم قضتها في السجن الانفرادي في مصر
القرضاوي يراسل ابنته عُلا ويثير موجة من ردود الفعل المتناقضة
ب.عيسى
صحافي، ومدير المكتب الجهوي لجريدة الشروق بقسنطينة
صنع العالم المصري القطري، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي بلغ في التاسع من شهر سبتمبر الماضي الواحدة والتسعين من العمر، الحدث من خلال الرسالة الحميمية التي أرسلها إلى ابنته من زوجته المصرية الأولى عُلا القرضاوي، التي مرّ على تواجدها في السجن الانفرادي في مصر، مئة يوم، من دون أن تظهر بوادر لأجل إطلاق سراحها رفقة زوجها.
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الشيخ يوسف القرضاي الذي نشر الرسالة على موقعه الخاص، حاول أن يبعث رسائل أخرى، لسجناء الرأي في مصر وأيضا للنظام الحاكم والإعلام المصري، فقد طمأن ابنته بكونها في زنزانتها الضيقة أعلى قدرا وشأنا من الذين ظلموها وينعمون في القصور. ولكنه في نفس الوقت أعرب عن شوقه لابنته، وتحسّس وجعها عندما قال: ما أطول أيام الظلم على المظلوم فاليومُ فيها بمقدار سنة، ولكن الأكيد أن أيام الظلم ستنقضي وستعودين وزوجك إلى أهلك وبيتك سالمة غانمة.
وقصف الشيخ القرضاوي النظام المصري الذي رأى بأنه ظلم ابنته، لأن ذنبها الوحيد كان أنها ابنة الشيخ، وبرّأها من كل التهم الموجهة إليها، وقال إنها لم تشارك، ولا مرة واحدة في أي احتجاج أو مسيرة، وظلت قارّة في بيتها، ولكن ارتباط اسمها باسم القرضاوي، هو سبب وجعها، وساءته عمليات التشهير التي طالت ابنته التي ظهرت صورها في الصفحات الأولى لمختلف الصحف المصرية والخليجية، وكتب تحت بعضها ابنة الإرهابي القرضاوي، وأثارت رسالة الشيخ، ردود فعل متباينة بين من تعاطف مع الشيخ وطالب بإطلاق سراح سيدة لا ذنب لها سوى أنها ابنة مطلوب من النظام المصري، وبين، من تساءل عن سبب صمت الشيخ القرضاوي حيال نساء أخريات هنّ حاليا في السجن، وتحركه بعد أن تم القبض على ابنته، وذكروه بالرعيل الأول من المسلمين من أمثال عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق، الذين كانوا يضعون أبناءهم في خدمة قضيتهم وليس كما يفعل دعاة الزمن الحالي، الذين لا يتوقفون عن إلقاء الفتاوى ودعوة الناس للتظاهر والاحتجاج، ويُبعدون أبناءهم عن قلب هذه المعارك