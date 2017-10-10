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التماس عام حبسا لطالبة جامعية أهانت شرطة الشراقة
مثلت طالبة جامعية أمام محكمة الشراقة بتهمة إهانة قوة نظامية أثناء تأدية مهامها، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود ملابسات القضية عندما صدمت شاحنة سيارة المتهمة بالقرب من حاجز أمني بضواحي الشراقة، ورغم تعرضها لخسائر مادية غير أن الشرطة أطلقوا سراح سائق الشاحنة ولم يتركوه لإتمام إجراءات المعاينة والحصول على تعويض من شركة التأمين.
وصرحت المتهمة للقاضي الجزائي أنها تفاجأت بتصرف رجال الشرطة مع الحادث الذي وقع لها فتقدمت نحو الشرطيين للاستفسار فثارا عليها غضبا.
بالمقابل فند الشرطيان أقوال المتهمة وأكدا أنها تطاولت عليهما مدعية أن لديها نفوذا، مهددة إياهما بتحويلهما من مكان عملهما. وكان ذلك بعد أن طلبا منها وثائق سيارتها لمراقبتها. وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج. أجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.
hamza - chelghoum.laid2017/10/12 على 22:241
هذه الطالبة انها ابنة مدام دليلة.