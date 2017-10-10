أعرب وزير الصناعة المناجم يوسف يوسفي، الخميس، عن أمله في تواجد مؤسسات مكسيكية في الجزائر، من خلال انشاء شركات مختلطة في عدة قطاعات نشاط تهم اقتصادي البلدين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال اللقاء الذي جمع يوسفي بسفير المكسيك بالجزائر، جون جوزي قونزالازي، خصص أساسا لتعزيز الشراكة الصناعية بين مؤسسات البلدين، أكد الطرفان رغبتهما في تطوير الشراكة الصناعية الثنائية واتفقا على تعزيز تبادل الخبرات في مجال المناولة والتكوين.
وفي هذا السياق ابرز قونزالاز، الأهمية التي توليها المؤسسات المكسيكية للسوق الجزائرية لا سيما في قطاع الصناعة الميكانيكية.
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يوسفي يدعو إلى حضور المؤسسات المكسيكية في الجزائر
الشروق أونلاين
أعرب وزير الصناعة المناجم يوسف يوسفي، الخميس، عن أمله في تواجد مؤسسات مكسيكية في الجزائر، من خلال انشاء شركات مختلطة في عدة قطاعات نشاط تهم اقتصادي البلدين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
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وخلال اللقاء الذي جمع يوسفي بسفير المكسيك بالجزائر، جون جوزي قونزالازي، خصص أساسا لتعزيز الشراكة الصناعية بين مؤسسات البلدين، أكد الطرفان رغبتهما في تطوير الشراكة الصناعية الثنائية واتفقا على تعزيز تبادل الخبرات في مجال المناولة والتكوين.
وفي هذا السياق ابرز قونزالاز، الأهمية التي توليها المؤسسات المكسيكية للسوق الجزائرية لا سيما في قطاع الصناعة الميكانيكية.